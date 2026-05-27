Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionate – įspūdingos formos, estetika ir maksimalus atsidavimas

Aistros nurimo, prožektoriai užgeso, tačiau emocijos po praėjusį šeštadienį įvykusio Atvirojo Lietuvos kultūrizmo ir fitneso čempionato Prienuose vis dar verda! Tai buvo ne šiaip varžybos – tai buvo sporto, bendruomeniškumo ir geležinės valios šventė. LT scenoje!
Šių metų čempionatas pasižymėjo neįtikėtinai aukštu lygiu. Sulaukėme itin stiprių, puikiai pasiruošusių atletų, kurie scenoje demonstravo brandžią formą, estetiką ir maksimalų atsidavimą. Teisėjams teko priimti tikrai sunkius sprendimus, nes kiekvienoje kategorijoje „virė“ kova.
Nuo debiutantų, kurie drąsiai žengė savo pirmuosius žingsnius, iki mūsų titanų profesionalų bei legendinių veteranų – kiekvienas pasirodymas privertė salę ploti. Atgimusi „Mixed Pairs“ (mišrių porų) kategorija tapo tikra vakaro puošmena.
Didžiulė padėka mūsų rėmėjams ir partneriams.
Šis smagus, sklandus ir įsimintinas renginys nebūtų įvykęs be Jūsų – brangūs partneriai. Jūsų indėlis leido sukurti gerą atmosferą, o ir sportininkus apdovanoti įspūdingais trofėjais.
Esame nuoširdžiai dėkingi:
Prienų rajono savivaldybei – už šiltą priėmimą ir pagalbą.
Tikodenta, Igeda, Melior – už stiprų užnugarį.
Affidea bei Sporto klinika – už profesionalų rūpestį sveikata.
Sapiens, Gymon, Kasdien geriau bei Riverside Panevėžys – už sveikos gyvensenos puoselėjimą.
FEN, Kings of crems, RHR.lt, Motifind.lt bei Karaliaus kelionėms – už nepakeičiamą paramą sportininkams.
Gailės deko, Eulanta, J. Strampickas, Vivi, Ekofrisa – už įsteigtus prizus.
Ačiū žiūrovams ir žiniasklaidai!
Pilna salė, karštas palaikymas, plojimai ir kiekvienas šūksnis iš žiūrovų vietų suteikė sportininkams papildomų jėgų scenoje. Jūs sukūrėte atmosferą, kurią visi atsiminsime dar ilgai.
Sezonas tęsiasi, o šis čempionatas įrodė, kad judame teisinga linkme. Ačiū, kad esate kartu su NAC Lietuva. Iki susitikimo kituose startuose!
NAC informacija ir nuotraukos
