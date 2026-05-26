„Savivaldybių reitingas 2026“: Prienų rajonas tarp stipriausių vidutinio dydžio savivaldybių Lietuvoje

Gegužės 13 d. paskelbtame „Savivaldybių reitinge 2026“ Prienų rajono savivaldybė tarp 60 šalies savivaldybių užėmė 28 vietą. Tyrimą atliko žurnalas „Reitingai“ portalo „Delfi“ užsakymu, savivaldybes vertinant pagal 140 rodiklių, apimančių 12 skirtingų sričių.
Pirmose reitingų vietose – didžiausios šalies savivaldybės: Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto. Palyginti su panašaus dydžio Lietuvos savivaldybėmis, Prienų rajono rezultatai yra konkurencingi ir atspindi nuoseklų darbą stiprinant gyventojų gyvenimo kokybę, viešąsias paslaugas, ekonominį aktyvumą ir bendruomeniškumą.
Aukščiausią poziciją Prienų rajono savivaldybė užėmė užimtumo ir pajamų srityje – čia savivaldybė įvertinta 14 vieta. Vertinant šią sritį buvo analizuojamas gyventojų užimtumo lygis, bedarbių ir ilgalaikių bedarbių dalis bei kiti su darbo rinka ir gyventojų pajamomis susiję rodikliai.
Tarp geriausiai įvertintų sričių pateko ir kultūra bei sportas – šioje srityje Prienų rajonas užėmė 16 vietą. Vertinant atsižvelgta į kultūros prieinamumą, sporto varžybų ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičių, viešųjų bibliotekų veiklą bei kitus bendruomeninio aktyvumo rodiklius. Pakankamai aukštas rezultatas atspindi aktyvų kultūrinį ir sportinį gyvenimą rajone.
Ekonomikos srityje užimta 21 vieta. Tarp vertintų kriterijų – tiesioginės užsienio investicijos vienam gyventojui, savivaldybės biudžeto pajamos, savarankiškų pajamų dalis ir kiti ekonominio stabilumo rodikliai. Toks pat įvertinimas gautas ir socialinės apsaugos bei skurdo srityje, kur buvo vertinami skurdo rizikos, socialinės paramos gavėjų bei materialinio nepritekliaus rodikliai.
Panašūs rodikliai atsispindėjo ir būsto, aplinkos ir tvarumo bei saugumo srityje. Vertinant šias sritis buvo analizuojami būsto prieinamumo, gyvenimo sąlygų, atliekų rūšiavimo, žaliosios energetikos, taršos, nusikalstamumo bei gyventojų saugumo jausmo rodikliai.
Švietimo, sveikatos, demografijos ir infrastruktūros sritys taip pat išlieka svarbios tolimesnei rajono plėtrai. Šių reitingų analizė leidžia matyti ne tik stipriąsias Prienų rajono puses, bet ir kryptis, kurioms ateityje bus skiriamas dar didesnis dėmesys, siekiant užtikrinti subalansuotą ir tvarią rajono plėtrą.
Lietuvos savivaldybių reitingas sudarytas remiantis oficialiais statistiniais duomenimis, valstybės institucijų informacija bei gyventojų apklausomis.
Prienų rajono savivaldybės informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
