Į jubiliejinę sukaktį – su kūrybinėmis akimirkomis

26 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birželio 11 d. Prienų ligoninė švęs savo veiklos 80-metį. Minint įstaigos įsteigimo sukaktį, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre bus surengtas iškilmingas minėjimas, paroda, padėkota medikų bendruomenei už kantrų darbą, rūpinantis rajono gyventojų sveikata.
Šiai ypatingai progai savo kūrybinius darbus skyrė Prienų meno mokyklos mokiniai bei Socialinių paslaugų centro lankytojai. Piešiniuose, lipdiniuose ir kituose rankų darbo kūriniuose atsispindi pagarba medikų darbui, rūpestis žmogumi, sveikatos svarba ir nuoširdi padėka tiems, kurie kasdien dovanoja viltį bei pagalbą.
Kūrybiniai darbai pripildyti šilumos, spalvų ir jautrių minčių apie ligoninę, gydytojus, slaugytojus bei sveikimo kelią. Tai graži bendrystės ir dėkingumo dovana Prienų ligoninės bendruomenei jubiliejaus proga.
Dėkojame visiems kūrėjams už jų talentą, pastangas ir nuoširdumą. Tegul šie darbai primena, kokią svarbią vietą mūsų gyvenime užima sveikata, rūpestis vieni kitais ir žmonės, pasirinkę mediko kelią.
Ligoninės veikloje – ne tik medicinos kasdienybė, randama laiko atokvėpiui, muzikai bei poezijai.
Kolega gydytojas chirurgas Kazys Vadopalas surengė jaukų koncertą ligoninės bendruomenei. Jo metu skambėjo populiarios lietuviškos dainos, kurias gydytojas atliko su dideliu nuoširdumu, o ypatingą atmosferą kūrė ir paties autoriaus kurtos eilės.
Renginys sulaukė itin šilto kolegų palaikymo – netrūko šypsenų, bendro dainavimo ir jaukaus bendrystės jausmo. Tokios akimirkos primena, kad ligoninė yra ne tik darbo vieta, bet ir bendruomenė, kurioje telpa talentai, kūryba ir žmogiškas ryšys.
Dėkojame mylimam gydytojui Kaziui Vadopalui už padovanotą muzikinę popietę ir jaukias emocijas visiems susirinkusiesiems.
Parengta pagal Prienų ligoninės informaciją

