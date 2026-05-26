Į jubiliejinę sukaktį – su kūrybinėmis akimirkomis

Birželio 11 d. Prienų ligoninė švęs savo veiklos 80-metį. Minint įstaigos įsteigimo sukaktį, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre bus surengtas iškilmingas minėjimas, paroda, padėkota medikų bendruomenei už kantrų darbą, rūpinantis rajono gyventojų sveikata.
Šiai ypatingai progai savo kūrybinius darbus skyrė Prienų meno mokyklos mokiniai bei Socialinių paslaugų centro lankytojai. Piešiniuose, lipdiniuose ir kituose rankų darbo kūriniuose atsispindi pagarba medikų darbui, rūpestis žmogumi, sveikatos svarba ir nuoširdi padėka tiems, kurie kasdien dovanoja viltį bei pagalbą.
Kūrybiniai darbai pripildyti šilumos, spalvų ir jautrių minčių apie ligoninę, gydytojus, slaugytojus bei sveikimo kelią. Tai graži bendrystės ir dėkingumo dovana Prienų ligoninės bendruomenei jubiliejaus proga.
Dėkojame visiems kūrėjams už jų talentą, pastangas ir nuoširdumą. Tegul šie darbai primena, kokią svarbią vietą mūsų gyvenime užima sveikata, rūpestis vieni kitais ir žmonės, pasirinkę mediko kelią.
Ligoninės veikloje – ne tik medicinos kasdienybė, randama laiko atokvėpiui, muzikai bei poezijai.
Kolega gydytojas chirurgas Kazys Vadopalas surengė jaukų koncertą ligoninės bendruomenei. Jo metu skambėjo populiarios lietuviškos dainos, kurias gydytojas atliko su dideliu nuoširdumu, o ypatingą atmosferą kūrė ir paties autoriaus kurtos eilės.
Renginys sulaukė itin šilto kolegų palaikymo – netrūko šypsenų, bendro dainavimo ir jaukaus bendrystės jausmo. Tokios akimirkos primena, kad ligoninė yra ne tik darbo vieta, bet ir bendruomenė, kurioje telpa talentai, kūryba ir žmogiškas ryšys.
Dėkojame mylimam gydytojui Kaziui Vadopalui už padovanotą muzikinę popietę ir jaukias emocijas visiems susirinkusiesiems.
Parengta pagal Prienų ligoninės informaciją
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-