Dialogas su verslu: ieškoma sprendimų Prienų rajono augimui

Gegužės 20 dieną Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė verslininkus į tradicinius verslo pusryčius. Susitikime aptartos mero pasiūlytos ir šiuo laikotarpiu aktualios temos: Savivaldybės planai, susiję su vandens turizmo, paslaugų bei verslo plėtra, infrastruktūros gerinimu; investavimo Prienuose ir vietos verslo dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose, darbdaviams palankios jaunimo vasaros užimtumo programos galimybės. Verslininkai pasidalino savo įžvalgomis, kaip Savivaldybė galėtų prisidėti prie verslo problemų sprendimo.
Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į turizmo paslaugų poreikį ir ketinimus siekti kurortinės teritorijos statuso, savivaldybei patikėjimo teise priklausančiame žemės sklype (Birštono g. 43, Prienai), netoli vasaros estrados, planuoja kempingui skirtą 1,5 ha teritoriją. Joje būtų numatytos vietos kemperiams, sanitarinėms-higienos patalpoms, žaidimų ir poilsio zonoms. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo Vaido Mazuronio teigimu, atsiradus kempingui, atsivertų ir įvairių galimybių plėtoti smulkius verslus (teikti maitinimo, sporto inventoriaus nuomos paslaugas, užsiimti sporto ir kultūrinių renginių organizavimu šalia esančiame stadione, ekoturizmu ir kt.). Kaip pažymėjo meras A.Vaicekauskas, atlikus parengiamuosius darbus ir suderinus Nemuno kilpų regioninio parko planavimo schemos pakeitimus, prižiūrėti kempingo veiklą bus pasiūlyta verslo atstovams. Savivaldybė bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademijos studentais, kurių paprašyta pasiūlyti kempingo vizualizacijas.
Savivaldybė taipogi ketina Vilniaus g. 14B, Prienuose, patikėjimo teise valdomame sklype įrengti hidrotechninius statinius, mažų laivų įlaidą į Nemuną (slipą) ir mobilią prieplauką, žvyro dangos aikštelę su privažiavimu. Įlaidai vieta parinkta atsižvelgiant į laivavedžių pasiūlymus, upės vagos gylį ir pakrantės šlaito nuolydį.
Informuota apie tai, kad netrukus bus pasirašytas Balbieriškio atodangos aikštelės perdavimo Savivaldybei aktas. Anot mero, šiame vaizdingame, keliautojų gausiai lankomame kampelyje galėtų būti pastatytas koks nors traukos objektas, deja, statyboms saugomose teritorijose taikomi itin griežti apribojimai.
V.Mazuronis pristatė investicinius sklypus Prienuose, Jiezne, kurių pardavimas bus skelbiamas birželio – rudens mėnesiais atvirajame aukcione. Pasirinkimas pats įvairiausias: siūlomi gyvenamosios (vienbučių – dvibučių, daugiabučių statybos), komercinės, pramonės ir sandėliavimo paskirties sklypai. Iš jų pats didžiausias ir brangiausias – per 5 ha žemės sklypas Kauno plente 2C, kurio pradinė pardavimo kaina siekė 400 tūkst. eurų, tačiau perskaičiavus sklypo vertę kaina sumažėjo iki 116 tūkst. eurų. Šį sklypą, kaip ir kitus sklypus, įsigytus aukcione, galima išsipirkti per 10 metų. Spėjama, kad verslininkų patys geidžiamiausi yra sklypai, suformuoti centrinėje miesto dalyje, N.Gyvenimo gatvėje, už buvusio lopšelio-darželio „Saulutė“.
Susitikime pademonstruoti trys studentų parengtų vizualizacijų variantai, kuriuose jie pateikė architektūrines vizijas, kaip galėtų būti užstatyta ir sutvarkyta būsimo gyvenamųjų daugiabučių namų kvartalo Aušros g. 9, netoli Sporto centro, 96 arų teritorija. Joje galėtų iškilti skirtingo aukščio gyvenamieji namai su komercinėmis patalpomis, požeminėmis parkavimo aikštelėmis, elektromobilių įkrovimo vietomis.
Pasak mero, gyvenamųjų būstų poreikis Prienuose auga, čia dėl patogios infrastruktūros kuriasi jaunos šeimos. Todėl jis ragino verslininkus nedelsti, naudotis esančiomis galimybėmis ir investuoti į statybas, nes nekilnojamojo turto vertė ateityje, po kelio Prienai–Kaunas rekonstrukcijos, tik didės.
Reaguojant į verslininkų klausimus dėl privažiavimo prie verslo objektų, buvo aptartos jų galimybės išsipirkti į investicinius sklypus vedančius suprojektuotus kelius, teikti paraiškas Inovacijų agentūrai dėl infrastruktūros gerinimo: kelių asfaltavimo, komunikacijų tiesimo, apšvietimo įrengimo ir kt. Pasak Statybų ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo Tomo Žvirblio, paraiškų pateikimo terminai labai glausti, todėl tam verslas turėtų ruoštis iš anksto.
Vicemeras Deividas Dargužis verslininkus informavo apie tai, kad, artėjant vasaros sezonui, jie dar gali spėti pasinaudoti Jaunimo vasaros užimtumo programai Prienuose skirtu finansavimu ir gauti dviejų mėnesių paramą jaunuolių nuo 14 iki 20 metų įdarbinimui. Savivaldybė kas mėnesį mokės po 400 eurų, dalį įdarbinto jauno darbuotojo atlyginimo, taip palengvindama verslo naštą. Paraiškas galima užpildyti Savivaldybėje iki šių metų gegužės 31 d.
Paraginus verslininkus aktyviau dalyvauti skelbiamuose viešuosiuose pirkimuose, iš verslo atstovo sulaukta prašymo surengti mokymus, suteikti daugiau konsultacijų šia tema. Pasak mero, tai įmanoma.
A.Vaicekauskas pristatė šiuo metu vykdomus viešosios paskirties pastatų rekonstrukcijos darbus, būsimus vandentvarkos, Nemuno pakrantės įveiklinimo ir kitus projektus. Susitikime buvo iškeltas ne vienas klausimas, susijęs su Prienų miesto vizija, kurortinės teritorijos statuso siekimu. Pažadėta šias temas išsamiai aptarti kitą kartą.
Akivaizdu, kad ne vienerius metus organizuojamų mero verslo pusryčių formatas pasiteisina, suburia vis daugiau verslininkų iš Prienų rajono ir kaimyninių savivaldybių, padeda užmegzti glaudesnius ryšius. Šįkart pasidžiaugta, kad Prienų rajono savivaldybė iš kitų savivaldybių išsiskiria ir yra vertinama dėl investuotojams kuriamos palankios aplinkos, operatyvaus leidimų išdavimo, toks požiūris nestabdo verslo plėtros.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
