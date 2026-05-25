Nemuno pakrantėje – nauji saugūs turėklai

Škėvonių bendruomenė sėkmingai įgyvendino projektą „Saugiai judėkime Nemuno pakrante ties Škėvonių atodanga“.
Jau ne vienerius metus pastebėdavome, kad kai kurios šio gražaus maršruto vietos tampa tikru iššūkiu ir vietos gyventojams, ir čia atvykstantiems lankytojams. Ypač sudėtinga būdavo įkalnėse ir statesnėse tako vietose, kur dėl išlindusių medžių šaknų, biraus grunto ir drėgmės kojos slysdavo, o saugiai praeiti galėdavo ne kiekvienas.
Norėjome, kad pasivaikščiojimas Nemuno pakrante būtų ne tik gražus, bet ir saugus, todėl bendruomenė ėmėsi iniciatyvos sutvarkyti pavojingiausias tako atkarpas. Įgyvendinant projektą buvo pagerintas tako praeinamumas, sustiprintos sudėtingesnės vietos bei įrengti turėklai, padėsiantys saugiau įveikti statesnes atkarpas.
Deja, prieš kelerius metus šioje vietoje jau buvo įrengti turėklai, tačiau jie buvo suniokoti vandalų. Tikime, kad šįkart visi būsime sąmoningesni, saugosime bendrą turtą, o naujieji turėklai ilgai tarnaus ir bus naudingi kiekvienam, besilankančiam Nemuno pakrantėje.
Škėvonių atodanga ir Nemuno pakrantė – viena gražiausių mūsų krašto vietų, kurią kasdien atranda vis daugiau žmonių. Džiaugiamės, kad bendromis pastangomis pavyko prisidėti prie šios vietos išsaugojimo ir pritaikymo saugesniam lankymui.
Pastebėję neteisėtą ar niokojančią veiklą, kviečiame nelikti abejingiems ir pranešti Škėvonių bendruomenei. Tik visi kartu galime išsaugoti šią vietą saugią, tvarkingą ir jaukią ateities kartoms.
Nuoširdžiai dėkojame visiems ŠKĖVONIŲ BENDRUOMENĖS nariams, kurie šį savaitgalį negailėjo savo laiko, jėgų ir geros nuotaikos talkoje. Jūsų rankų ir bendro darbo dėka Nemuno pakrantėje atsirado nauji, saugūs turėklai, kuriais džiaugsis kiekvienas čia užsukęs.
Visų mūsų aktyvus dalyvavimas ir bendras darbas yra puikus pavyzdys, kaip susitelkusi bendruomenė gali keisti savo aplinką.
Tikimės, kad ši graži bendrystės dvasia įkvėps mus dar ne vienam prasmingam darbui ateityje! Iki kitų susitikimų ir gražių bendrų darbų!
Parengta pagal Škėvonių bendruomenės informaciją
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-