Išskirtinė kolekcija kviečia pažinti tikėjimą, istoriją, kultūros paveldą

25 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusį antradienį Birštono sakraliniame muziejuje atidaryta Birštono Šv. Antano Paduviečio parapijos klebono, monsinjoro Rimvydo Jurkevičiaus kolekcinių monetų ir medalių paroda.
Ją pristatė Birštono muziejaus direktorius Simonas Matulevičius, o pats parodos autorius prisiminė kolekcijos atsiradimo pradžią ir kai kurių eksponatų istorijas.
2010 metais pradėta rinkti unikali kolekcija kviečia pažinti tikėjimą, istoriją ir kultūros paveldą. Tarp eksponatų – monetos bei medaliai iš įvairių šalių ir skirti įvairioms progoms bei sukaktims.
Muziejaus direktoriaus teigimu, ši išskirtinė ir turtinga kolekcija taip pat skirta ir prasmingam Kaišiadorių vyskupijos 100-mečio jubiliejui.
Parodos atidarymo akimirkoms šventiškumo suteikė Birštono meno mokyklos mokinių atlikti muzikiniai kūriniai bei nuoširdūs Savivaldybės vadovų ir susirinkusiųjų sveikinimai.
„Gyvenimo“ informacija
Nijolės Jakimonienės nuotraukos

Rubrikoje Kultūra. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *