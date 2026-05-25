Dalyvavome festivalyje „Sportas visiems 2026“

Daugiau kaip 60 sportinių renginių ir fizinio aktyvumo užsiėmimų tris dienas vyko Palangoje, sveikatingumo festivalyje „Sportas visiems“, daugelyje jų dalyvavo Birštono sveikos gyvensenos klubo „Šilagėlė“ nariai.
Nuostabus oras, saulė ir jūra labai prisidėjo prie nepakartojamos šventės nuotaikos. Tiek daug šokančiųjų linijinius šokius, ir ne tik juos, dar neteko matyti susibūrusių J.Basanavičiaus gatvėje. Svarbiausia, kad visur vyko šokių mokymai, kai kuriuos labai greitai galėjai išmokti bei kartu su visais dalyvauti. Profesionalai ir jaunimas demonstravo dar sudėtingesnius šokius…
Dalyvavome ir atidarymo parade – dėkoju Vyšniauskams ir Bajorams, visi tradiciškai išmėginome rankos taiklumą pasagos mėtymo varžybose. Geriausiai sekėsi R.Vyšniauskui, kuris nusileido prizininkams. Iš moterų I vietą užėmė Edita Bagdonienė, antra buvo O. Packevičienė, trečia – N. Juozaitienė. Geriausios teisėjos – Algimanta G., Greta G., Nijolė P., Veronika B.
Šeštadienio vakarą bažnyčioje klausėmės Sakralinės muzikos koncerto, jame pasirodė Plungės kultūros centro kamerinis choras ir Singakademie Ortenau choras iš Vokietijos.
Sekmadienio rytą vėl buvome šokių mankštoje prie tilto (vedė Živilė), maudėmės jūroje, dalyvavome kitose veiklose.
Jau vykstant namo išsiaiškinome, kad tarp sveikuolių yra ir bronzos medalio laimėtoja – svarmens metimo varžybose tarp 22 moterų trečią vietą iškovojo N. Juozaitienė.
Dėkojame puikiam autobuso vairuotojui Tomui Abraičiui už saugų vežiojimą ir kelionės koordinatoriui Vytautui Gedminui už gerą nuotaiką bei puikų darbą.
Dabar sveikuoliai laukia susitikimo su Mariumi Čepuliu, kuris numatytas Birštone gegužės 24 d., ir išvykos į Lietuvos kultūros sostinę Kėdainius bei garsųjį Štetlo muziejų Šeduvoje.
Nijolė Kvietkauskaitė
