Dalyvavome festivalyje „Sportas visiems 2026“

25 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Daugiau  kaip 60 sportinių renginių ir fizinio aktyvumo  užsiėmimų tris dienas vyko Palangoje, sveikatingumo festivalyje „Sportas visiems“, daugelyje jų dalyvavo Birštono sveikos  gyvensenos  klubo „Šilagėlė“ nariai. 
Nuostabus oras, saulė ir jūra labai prisidėjo prie nepakartojamos  šventės nuotaikos. Tiek daug šokančiųjų linijinius šokius, ir ne tik juos, dar neteko matyti susibūrusių J.Basanavičiaus  gatvėje. Svarbiausia, kad visur vyko šokių mokymai, kai kuriuos labai greitai galėjai išmokti bei kartu su visais dalyvauti. Profesionalai ir jaunimas demonstravo dar sudėtingesnius  šokius…
Dalyvavome ir atidarymo parade – dėkoju Vyšniauskams ir Bajorams, visi tradiciškai  išmėginome rankos taiklumą pasagos mėtymo varžybose. Geriausiai sekėsi R.Vyšniauskui, kuris nusileido prizininkams. Iš moterų I vietą užėmė Edita Bagdonienė, antra buvo O. Packevičienė, trečia – N. Juozaitienė. Geriausios teisėjos – Algimanta G., Greta G., Nijolė P., Veronika B. 
Šeštadienio vakarą bažnyčioje klausėmės Sakralinės muzikos koncerto, jame pasirodė Plungės kultūros centro kamerinis choras ir  Singakademie Ortenau choras iš Vokietijos.
Sekmadienio rytą vėl buvome šokių mankštoje prie tilto (vedė Živilė), maudėmės jūroje, dalyvavome kitose veiklose. 
Jau vykstant namo išsiaiškinome, kad tarp sveikuolių yra ir bronzos medalio laimėtoja – svarmens metimo varžybose tarp 22 moterų trečią vietą iškovojo N. Juozaitienė. 
Dėkojame puikiam autobuso vairuotojui Tomui Abraičiui už saugų vežiojimą ir kelionės koordinatoriui Vytautui Gedminui už gerą nuotaiką bei puikų darbą. 
Dabar sveikuoliai laukia susitikimo su Mariumi Čepuliu, kuris numatytas Birštone gegužės 24 d., ir išvykos į Lietuvos kultūros sostinę Kėdainius bei garsųjį Štetlo muziejų Šeduvoje. 
Nijolė Kvietkauskaitė

