Mokėsi kurti saugią ir palaikančią aplinką mokiniams

22 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų rajono Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus mokytojas Gintautas Jonas Ačas, mokinio padėjėja Gitana Raškauskienė ir psichologė Ieva Žukovienė gegužės 4–8 dienomis dalyvavo Erasmus+ programos mokymuose „Inclusion & Resilience in the Classrooms“ Prahoje.  
ITC International training centras subūrė mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus iš Lietuvos, Rumunijos ir Turkijos gilintis į įtraukiojo ugdymo, emocinio atsparumo ir kultūrinės įvairovės temas. Penkių dienų kursų metu  susipažinome su šiuolaikiniais darbo metodais, padedančiais kurti saugią, palaikančią ir kiekvienam mokiniui palankią mokymosi aplinką, taip pat užmezgėme ryšius su kitų šalių pedagogais.
Mokymuose daug dėmesio buvo skirta darbui su įvairių poreikių vaikais, stereotipų ir išankstinių nuostatų atpažinimui, emocinės gerovės stiprinimui bei traumų poveikio mokymuisi supratimui. Praktiškai išbandėme įtraukius ugdymo metodus, parke individualiai praktikavome mindfulness pratimus, kūrėme pamokų planus, analizavome realias situacijas bei mokėmės taikyti skaitmeninius įrankius bendradarbiavimui ir tarpkultūriniam ugdymui. Ypač daug jaudulio ir gerų emocijų sukėlė misijų vykdymas Prahos mieste su Goosechase programėle (mūsų komanda įvykdė 43 misijas ir tapo nugalėtoja!).
Kursai ne tik suteikė naujų profesinių žinių, bet ir paskatino  dalintis patirtimi, ieškoti inovatyvių sprendimų bei stiprinti  bendruomeniškumą. Įgytos žinios ir praktiniai metodai bus pritaikomi kasdieniame ugdymo procese, siekiant kurti atviresnę, empatiškesnę ir kiekvienam vaikui palankią mokyklą.
Ieva Žukovienė
Prienų r. Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus psichologė

