Birštonas – tarp Lietuvos savivaldybių lyderių

Gegužės 13 dieną paskelbtame „Savivaldybių reitinge 2026“ Birštono savivaldybė tarp 60 šalies savivaldybių užėmė 9 vietą. Tyrimą atliko žurnalas „Reitingai“ portalo „Delfi“ užsakymu, savivaldybes vertinant pagal 140 rodiklių 12 skirtingų sričių.
Aukšti Birštono rezultatai atspindi nuoseklią kurorto plėtrą, investicijas į gyvenimo kokybę, viešąsias paslaugas ir aplinkos kūrimą. Pirmoje reitingų vietoje – Vilniaus miesto, antroje – Kauno miesto, trečioje – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Aukščiausią poziciją Birštono savivaldybė užėmė sveikatos srityje – čia kurortas užėmė 1 vietą. Vertinant šią sritį, buvo analizuojami tokie rodikliai kaip vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, išvengiamas mirtingumas, mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodikliai bei kiti visuomenės sveikatos aspektai.
Dar viena lyderio pozicija Birštonui atiteko kultūros ir sporto srityje. Vertinime buvo atsižvelgta į kultūros prieinamumą, sporto ir sveikatingumo renginių dalyvių skaičių, bibliotekų tinklą, mėgėjų meno kolektyvų veiklą, sporto infrastruktūrą bei kitus rodiklius.
Aukštas pozicijas Birštonas užėmė ir ekonomikos bei užimtumo srityse. Ekonomikos vertinime Birštono savivaldybė užėmė 4 vietą. Tarp vertintų kriterijų – investicijos, verslumo lygis, įmonių veiklos rodikliai, savivaldybės finansinis stabilumas bei savarankiškų pajamų dalis. Užimtumo ir pajamų srityje Birštonas įvertintas 5 vieta. Čia buvo analizuojami darbo užmokesčio augimo tempai, nedarbo rodikliai, gyventojų pajamos ir kiti su ekonominiu aktyvumu susiję duomenys.
Tarp geriausiai įvertintų sričių taip pat pateko socialinė apsauga ir skurdas bei gyventojų apklausų rezultatai – abiejose srityse Birštonas užėmė 10 vietą. Tai rodo ne tik socialinės aplinkos stabilumą, bet ir palankų gyventojų požiūrį į gyvenimo kokybę kurorte.
Švietimo srityje Birštonas užėmė 19, aplinkos ir tvarumo, būsto – 16, demografijos – 24, saugumo – 35, o infrastruktūros – 60 vietą tarp Lietuvos savivaldybių. Šių reitingų analizė leidžia matyti ne tik stipriąsias Birštono puses, bet ir kryptis, kurioms ateityje bus skiriamas dar didesnis dėmesys, siekiant užtikrinti subalansuotą ir tvarią kurorto plėtrą.
Lietuvos savivaldybių gyvenimo kokybės indeksas sudarytas remiantis oficialiais statistiniais duomenimis, valstybės institucijų informacija bei gyventojų apklausomis. Tyrime vertintos visos 60 Lietuvos savivaldybių.
Birštono savivaldybės informacija
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-