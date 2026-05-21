Vienas svarbiausių regiono kelių taps keturių juostų magistrale: „Via Lietuva“ paskelbė Kaunas–Prienai rekonstravimo rangos darbų viešąjį pirkimą

Kelių infrastruktūros bendrovė „Via Lietuva“ paskelbė valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ruožo nuo 19,48 iki 31,10 km rekonstravimo rangos darbų viešąjį pirkimą. Pagal parengtą techninį darbo projektą numatyta rekonstruoti beveik 12 km ilgio kelio atkarpą Prienų savivaldybėje į keturių eismo juostų magistralę.
Kelias Nr. 130 tarp Kauno ir Prienų yra vienas intensyviausiai naudojamų regioninių kelių, jungiantis Kauno ir Alytaus regionų centrus. 2023 m. duomenimis, šiame ruože vidutinis paros eismo intensyvumas siekė apie 9,4 tūkst. transporto priemonių.
„Kelias Kaunas–Prienai – daugelį metų vienas problemiškiausių ir labiausiai apkrautų ruožų regione, todėl žmonės pagrįstai laukia realių sprendimų. Jau paskelbtas viešasis rangos darbų pirkimas, o įgyvendintas projektas iš esmės pakeis susisiekimą tarp Kauno, Prienų ir Alytaus. Keturių juostų magistralė reikš ne tik patogesnes keliones, bet ir saugesnį eismą bei modernesnę infrastruktūrą visam regionui. Pagrindinės šalies transporto arterijos pagaliau sulaukia pokyčių, kurių reikėjo jau daugelį metų“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.
„Šis projektas yra vienas svarbiausių kelių infrastruktūros modernizavimo etapų regione. Kasdien šiuo keliu keliauja tūkstančiai žmonių, todėl siekiame, kad rekonstruotas ruožas būtų ne tik saugesnis ir patogesnis vairuotojams, bet ir atitiktų augančius transporto srautus. Geresnė infrastruktūra užtikrins sklandesnį susisiekimą tarp Kauno ir Prienų bei prisidės prie viso regiono ekonominio augimo“, – sako „Via Lietuva“ vadovas Martynas Gedaminskas.
Nors kelias buvo ne kartą remontuotas, jo dangos būklė išlieka prasta, todėl rekonstrukcija būtina siekiant pagerinti susisiekimą ir užtikrinti didesnį eismo saugumą Garliavos–Prienų ruože.
Įgyvendinant projektą numatyta įrengti keturių eismo juostų (2+2) kelią su jungiamaisiais keliais. Rekonstruojamame ruože taip pat suplanuoti trys tuneliniai pravažiavimai, viadukai (ties 21,42 km, 24,93 km ir 28,07 km), pėsčiųjų viadukas (ties 30,12 km), tiltas per Šventupę (ties 21,08 km), dvi gyvūnų perėjos (ties 23,70 km ir 23,31 km), penkios žiedinės sankryžos, atraminės sienos bei triukšmo užtvaros.
Įgyvendinus projektą pagerės eismo sauga, padidės transporto pralaidumas ir susisiekimo kokybė tarp Garliavos ir Prienų. Tikimasi, kad rekonstrukcija leis užtikrinti sklandesnį transporto judėjimą, sumažins avaringumo riziką bei pagerins šalia kelio esančių teritorijų gyventojų gyvenimo kokybę.
Planuojama, kad sėkmingai užbaigus viešojo pirkimo procedūras ir pasirašius rangos darbų sutartį, statybos darbai prasidės jau šių metų rudenį, o visą projektą numatoma užbaigti 2029 m. pirmąjį pusmetį.
