Savivaldybė ieško sprendimų

Į redakciją kreipęsi Veiverių seniūnijos gyventojai išsakė rūpestį dėl 102 autobuso maršruto (Skriaudžiai – Kauno pilis) nutraukimo.
Pasak besikreipusiųjų, šis maršrutas buvo labai patogus ir moksleiviams bei studentams, ir dirbantiems Kaune, Veiveriuose, Mauručiuose, o taip pat ir vietos žmonėms, vykstantiems į medicinos įstaigas bei kitais reikalais. Skambinusieji taip pat buvo nepatenkinti, kad nebuvo informuoti iš anksto, kad kai kurie žinią, kad vežėjas atsisako šio maršruto, išgirdo tik iš vairuotojų.
Susidariusią situaciją ir kokie galimi jos sprendimo būdai, paprašėme pakomentuoti Prienų rajono savivaldybės vadovus. Savivaldybės atsiųstame atsakyme rašoma:
„Kaip jau buvo informuota anksčiau, nuo gegužės 15 d. UAB „Paulimatas“ nutraukia keleivių vežimo paslaugas maršrutu Kauno pilis–Garliava–Veiveriai–Skriaudžiai.
Atsižvelgdama į šią situaciją ir siekdama, kad gyventojai neliktų be viešojo transporto paslaugų, Prienų rajono savivaldybė ėmėsi veiksmų ieškodama sprendimų, kurie užtikrintų nepertraukiamą susisiekimą. Bendradarbiaujant su Kauno rajono savivaldybe sutarta, kad 106-asis priemiestinio susisiekimo maršrutas Kauno autobusų stotis–Juragiai–Jurginiškiai bus pratęstas iki Skriaudžių. Keleivių vežimą šiuo maršrutu vykdys UAB „Kautra“.
Nuo gegužės 16 d. 106-asis maršrutas važiuos savo įprastiniu tvarkaraščiu. Pereinamuoju laikotarpiu, kol bus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno rajono savivaldybe, Savivaldybė sieks užtikrinti kuo sklandesnį keleivių vežimo organizavimą.
Šiuo metu naujasis tvarkaraštis derinamas Kauno rajono ir Prienų rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties rengimo procese. Apie galutinius tvarkaraščio pakeitimus ir kitą gyventojams aktualią informaciją bus pranešta papildomai.
Prienų rajono savivaldybė supranta šio maršruto svarbą gyventojams ir deda visas pastangas, kad viešojo transporto paslaugos būtų užtikrintos be pertrūkių. Savivaldybės tikslas – pasirūpinti, kad gyventojai galėtų patogiai ir saugiai pasiekti darbovietes, gydymo įstaigas bei kitas kasdienes paslaugas. “
