Pažintis su profesionalia kuryba

Gegužės 15 dienos vakarą Ašmintos laisvalaikio salėje vyko dainininkės Renatos Dubinskaitės ir dainų aranžuotes parengusio, klasikinės gitaros atlikėjo, kompozitoriaus ir dainininko Chris Ruebens koncertas „Karaliaus dukters sapnas: Senosios Europos tautų melodijos“.
Šis nuostabaus grožio koncertas – tai muzikinė kelionė po senąjį žemyną, susipažįstant su skirtingoms tautoms būdingomis melodijomis, pasakojimais apie meilę , karą, gyvenimo džiaugsmus ir vargus.
Atlikėja atliko 14 kalbų melodijas – liaudies dainas arba nežinomų autorių kūrinius, artimus liaudies muzikai. Renatos Dubinskaitės balsas ir Chris Ruebens gitaros muzika užbūrė žiūrovus klausantis šių dviejų kūrėjų atliekamos programos. Klausytojams tai buvo ne tik pažintis su naujais atlikėjais, bet ir galimybė praplėsti savo muzikinį stilių.
Tai buvo antrasis projekto „Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklas Lietuvos regionuose“ renginys Prienų krašte.
Projektą „Profesionalaus scenos meno sklaidos tinklas Lietuvos regionuose“ finansuoja Lietuvos
kultūros taryba. Projekto įgyvendinimą Prienų krašte dalinai finansuoja Prienų rajono savivaldybė.