„Mes galime daug, mes ne vieni…“

20 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Atnaujintas „Revuonos“ pagrindinės mokyklos stadionas patyrė pirmą rimtą „krikštą“ – gegužės 14 dieną į jį sugužėjo per 120 Lietuvos specialiosios olimpiados lengvosios atletikos čempionato dalyvių iš Kybartų, Smalininkų, Joniškio, Panevėžio, Radviliškio, Jasiuliškių, Marijampolės, Gelgaudiškio, Kauno, Kazlų Rūdos, Kaišiadorių, tarp jų – ir dvylikos dalyvių komanda iš Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, vadovaujama fizinio ugdymo vyresniosios mokytojos Vilmos Glaveckienės.
Specialiųjų poreikių turinčius sportininkus pasveikino „Revuonos“ pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Kristina Belenavičienė, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto nacionalinių programų direktorė Daiva Dabrilienė, Prienų rajono savivaldybės vicemeras Deividas Dargužis bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Nuotaikingą pasirodymą surengė „Revuonos“ pagrindinės mokyklos būrelio „Šokio ritmu“ šokėjos (vadovė Daiva Baracevičė) bei atlikėja Austėja Belenavičiūtė (vadovė Ramunė Liutvynskienė).
Susirinko net 15 komandų, atstovaujančių bendrojo lavinimo mokykloms, profesinio, specialiojo ugdymo, asmenų su negalia centrams, neįgaliųjų sporto klubams. Čempionato atidarymo metu, paraginti šventės vedėjo Lino Žilevičiaus, olimpiados dalyviai garsiai skandavo: „Mes – geriausi!“. Vėliau savo pajėgumą įrodė penkių amžiaus grupių, skirtingų nuotolių (25 m, 50 m, 200 m, 400 m, 800 m) bėgimo, rutulio stūmimo, kamuoliuko metimo, šuolio į tolį, estafečių rungtyse, kurių rezultatus apibendrino vyr. teisėjas Audronius Deltuva su teisėjų komanda.
Organizatoriai – „Revuonos“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojai, mokinio padėjėjai, judesio korekcijos ir kiti specialistai kartu su Prienų sporto centro treneriais – pažadėjo gerą orą, daug įspūdžių bei apdovanojimų, ir tai ištesėjo. Nugalėjo draugystė! Po atkaklių varžybų rungčių nugalėtojus ir prizininkus papuošė medaliai bei šypsenos, o estafetėse dalyvavusios komandos apdovanotos taurėmis. Svečiai iš Prienų išvyko dėkodami šeimininkams už puikų priėmimą, išsivežė ne tik laimėtus trofėjus, bet ir bendrystės, pasididžiavimo jausmą, kuris patvirtina: „Mes galime daug, mes ne vieni…“
Dalė Lazauskienė

