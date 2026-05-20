2026-ųjų Prienų krašto šventės šūkis „KURTI-ŠVĘSTI-BŪTI“

Gegužės 22–31 dienomis vyks Prienų krašto šventė, šiemet startuosianti su šūkiu „Kurti-švęsti-būti“. Šis šūkis – tai kvietimas ne tik kurti drauge, bet ir švęsti, išgyvenant džiaugsmą per įgyvendintą svajonę būti bendrystėje ir vienybėje. O tam progų bus apstu! Šių metų šventė pasiūlys įspūdžių, muzikos, išskirtinių patirčių ir susitikimų kupiną programą: garsių Lietuvos atlikėjų koncertus, Prienų krašto istorinį miuziklą po atviru dangumi, įspūdingus sporto renginius bei kitus meną, istoriją ir bendruomeniškumą jungiančius renginius.
Prienų krašto šventė prasidės gegužės 22 d. jau tradicija tapusia Baltai mėlyna vakariene Nemuno pakrantės apžvalgos aikštelėje. Puikią nuotaiką savo dainomis vakarienės svečiams kurs muzikos grupė „MemelBand“ bei Prienų kultūros ir laisvalaikio centro vokalinis ansamblis „Aksomas“. Esant tinkamoms oro sąlygoms susirinkusiuosius džiugins akrobatinio skraidymo grupės „ANBO“ pasirodymas, laivų kapitonai siūlys pasiplaukiojimo Nemuno upe paslaugas. Šis bendrystės vakaras po atviru dangumi pakvies miestiečius ir svečius susiburti drauge, mėgautis muzika, vasariška atmosfera bei simboliškai atverti šventinių renginių maratoną.
Gegužės 23 d. Prienuose – daug veiksmo ir kultūrinių patirčių. Sporto centre ir jo prieigose vyks sporto šventė, kurią praturtins „Enduro Rally Fest“ motociklininkų šou su Nerimantu Juciumi, o Laisvės aikštėje bus atidaryta fotoparoda „Prienų krašto veidai. Tarpukario kartos žvilgsnis“. Tą pačią dieną Vinco Mykolaičio-Putino gimtojoje sodyboje-muziejuje skambės tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ skaitymai, kuriuose dalyvaus poetai D. Grajauskas, P. Vasiliauskas, T. Žvirinskis, B. Januševičius, A. Šimkus ir M. Ancevičius. Tai nebus vienintelis tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris“ renginys – Prienų krašto šventės metu jų bus dar du: gegužės 26 d. vienas iš jų vyks Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kiemelyje, o kitas – gegužės 30 d. Šilavoto Davatkyne (dalyvaus lietuvių ir užsienio poetai: A. Horovitz, K. Platelis, Z. Platelienė, D. Gintalas, M. Ginet, M. Ancevičius, G. Dabrišius, A. Ruseckaitė, D. Zelčiūtė).
Gegužės 24-ąją bus minima išskirtinė proga – Išlaužo parapijos 100-metis. Šventiniai renginiai prasidės Šv. Mišiomis Išlaužo Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčioje, kurioms vadovaus apaštalinis nuncijus Baltijos šalims – arkivyskupas Georgas Gänsweina. Po Mišių Išlaužo Dievo Dvaro parke vyks koncertas „Džiaugsmo aidas“, kuriame pasirodys žinomi Lietuvos operos solistai Kristian Benedikt ir Liudas Mikalauskas bei kiti atlikėjai. Sekmadienį kviečiame apsilankyti ir Balbieriškyje – čia vyks Sekminių šventė.
Aktyvaus laisvalaikio mėgėjams gegužės 27 d. bus pristatyta nauja velotrasa šalia Prienų sporto centro. Atidarymo metu žiūrovų lauks ekstremaliojo sporto profesionalų „Boardsports“ komandos pasirodymas. Bus galimybė išbandyti nemokamas riedlenčių pamokas.
Gegužės 28 d. Prienų kultūros ir laisvalaikio centre – Prienų ir Birštono krašto menininkų darbų parodos „Susitikimai 2“ atidarymas. Susitikime su autoriais – regiono kūrėjų meninių ieškojimų ir kūrybinio kelio įžvalgos.
Vienu ryškiausių šventės kultūrinių akcentų taps gegužės 29 d. Prienų Beržyno parke rodomas miuziklas „Sulaužyti sparnai“. Tai jautrus muzikinis pasakojimas, įkvėptas partizanų poetės Dianos Glemžaitės-Bulovienės gyvenimo ir kūrybos. Pernai Veiveriuose pirmą kartą pristatytas kūrinys šiemet atgims Prienuose su dar didesnėmis kūrybinėmis ir techninėmis pajėgomis. Miuzikle pasirodys solistai: Aistė Smilgevičiūtė, Gabrielė Bielskytė, Juozas Sutkaitis bei Prienų ir Veiverių kultūros ir laisvalaikio centrų kolektyvai. Iš viso – daugiau nei 100 atlikėjų. Libreto autorė ir režisierė – Virginija Samuolienė.
Didžiausia šventinio šurmulio banga Prienus užlies gegužės 30 d. Nuo ryto miestą žadins Prienų baikerių klubo „Raptorial“ akcija „Baikeriai sveikina miestą“, o vakarop – iš Laisvės aikštės į Vasaros estradą prie Nemuno pajudės tradicinių šventinių eitynių dalyviai. Vyks kulminacinis renginys „Prienų kraštas jungia“. Jo metu bendruomenę sveikins rajono vadovai ir svečiai, o scenoje pasirodys Kauno Šampaninis choras, grupė „G&G Sindikatas“ bei atlikėja Natalija Bunkė.
Gegužės 30–31 dienomis Prienų sporto centre vyks vaikų krepšinio turnyras – krepšininko Mato Buzelio taurė.
Prienų krašto šventė finišuos gegužės 31 d. Šv. Mišiomis už Prienų krašto bendruomenę Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje bei Sporto ir pramogų popiete Paprienės laisvalaikio erdvėje. Tą pačią dieną išskirtinę sukaktį minės ir Stakliškių bažnyčia, švenčianti 250 metų jubiliejų. Šia proga Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčioje koncertuos Šakių kultūros centro mišrus choras „Lituanica“ (vad. Deividas Kerevičius), o po koncerto visų lauks agapė klebonijos kieme.
Šių metų Prienų krašto šventė primins, kad svarbiausia – kurti bendrystę, švęsti savo kraštą ir dalintis akimirkomis, kurios ilgam išlieka atmintyje. Kurkime, švęskime ir būkime drauge!
