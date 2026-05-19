Gegužės 8-ąją Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Vilijos Valentaitės-Balevičienės kūrybos darbų parodos „Susitikimai su savim“ pristatymas, sukvietęs meno mylėtojus į kelionę po autorės vidinį pasaulį. Tai jau šeštoji personalinė menininkės paroda, o viešojoje bibliotekoje savo kūrybą autorė pristato trečiąjį kartą.
Parodoje harmoningai persipina skirtingos meno formos: tapyba, grafika ir tekstilė. Įdomu tai, kad V. Valentaitė-Balevičienė savo kūrybinį kelią pradėjo būdama 40-ties, taip įrodydama, kad meniniams atradimams amžius nėra riba. Kasdienybėje dirbdama virėja, menininkė kūrybą įvardija kaip savo dvasios užuovėją ir būdą atsiriboti nuo skubančio pasaulio triukšmo. Pasak autorės, menas jai yra ne tik pomėgis, bet ir būdas atsiriboti nuo skubančio pasaulio triukšmo bei atrasti vidinę pusiausvyrą.
„Laikas, kurį skiriu savo sielai, leidžia man pamiršti supantį pasaulį. Audinys, siūlai ir adata tampa prieglobsčiu mano kūrybiniam pasauliui,“ – parodos atidarymo metu kalbėjo menininkė.
Ši ekspozicija turi ir gilią asmeninę prasmę – ji dedikuota autorės Mamai. Būtent iš jos Vilija perėmė pirmuosius rankdarbių įgūdžius, kurie vėliau išaugo į brandžią saviraišką.
„Šiuos darbus skiriu savo Mamai, kuri mane išmokė megzti ir siuvinėti,“ – pabrėžė autorė, neslėpdama dėkingumo už įskiepytą meilę kūrybai.
Direktorė Daiva Čepeliauskienė džiaugėsi, kad bibliotekos erdvė tapo saugiu prieglobsčiu tokiai subtiliai ir giliai saviraiškai. Susirinkusieji turėjo progą ne tik apžiūrėti kruopščiai atliktus kūrinius, bet ir prie šilto arbatos puodelio išgirsti pačios autorės pasakojimą apie jos kūrybinį kelią.
„Savo pomėgius pradėjau nuo piešimo, tapybos, juodai baltos grafikos, mezgimo. Šiandien visa tai susijungė į vieną visumą, kurioje galiu laisvai reikštis. Džiaugiuosi, kad dirbdama virėja turiu šiuos pomėgius – jie suteikia man pusiausvyrą ir vidinę ramybę,“ – mintimis dalijosi V. Valentaitė-Balevičienė.
Lankytojai negailėjo gražių žodžių darbų kruopštumui ir nuoširdumui, kuris tiesiog spinduliuoja iš kiekvieno eksponato. Tai paroda apie tai, kaip kasdienybės rūpesčiai nublanksta prieš kūrybos galią ir kaip svarbu atrasti laiko susitikimui su pačiu savimi.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-