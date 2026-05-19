Birštono gimnazijos jaunieji šachmatininkai Prezidentūroje 

Didžiuojamės, kad Birštono gimnazijos 2A klasės komanda – Ąžuolas Vaitkevičius, Matas Baltušis, Ignas Petkevičius, Sofija Daškevičiūtė, lydimi trenerės Danutės Urbanavičiūtės, dalyvavo Lietuvos pradinių klasių šachmatų čempionato Prezidento taurei laimėti finaliniame etape, vykusiame Lietuvos Prezidento rūmų Baltojoje salėje.
Šiemet turnyre dalyvavo daugiau nei 3000 pradinių klasių mokinių iš visos Lietuvos, o į finalą pateko tik stipriausios 25 komandos. Mūsų mokiniai ne tik varžėsi su geriausiais Lietuvos jaunaisiais šachmatininkais, bet ir dalyvavo pažintinėje programoje Valstybės pažinimo centre, vaišinosi, apžiūrėjo Prezidento rūmų parką.
Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu Baltojoje salėje komandos nariai buvo apdovanoti medaliais ir Lietuvos Respublikos Prezidento padėka. Jiems linkime toliau drąsiai siekti pergalių ir prie šachmatų lentos, ir gyvenime.
Džiaugiamės mūsų jaunaisiais šachmatininkais.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
