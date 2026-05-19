Birštono gimnazijos jaunieji šachmatininkai Prezidentūroje 

19 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Didžiuojamės, kad Birštono gimnazijos 2A klasės komanda – Ąžuolas Vaitkevičius, Matas Baltušis, Ignas Petkevičius, Sofija Daškevičiūtė, lydimi trenerės Danutės Urbanavičiūtės, dalyvavo Lietuvos pradinių klasių šachmatų čempionato Prezidento taurei laimėti finaliniame etape, vykusiame Lietuvos Prezidento rūmų Baltojoje salėje.
Šiemet turnyre dalyvavo daugiau nei 3000 pradinių klasių mokinių iš visos Lietuvos, o į finalą pateko tik stipriausios 25 komandos. Mūsų mokiniai ne tik  varžėsi su geriausiais Lietuvos jaunaisiais šachmatininkais, bet ir dalyvavo pažintinėje programoje Valstybės pažinimo centre, vaišinosi, apžiūrėjo Prezidento rūmų parką. 
Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu Baltojoje salėje  komandos nariai buvo apdovanoti medaliais ir Lietuvos Respublikos Prezidento padėka. Jiems linkime toliau drąsiai siekti pergalių ir prie šachmatų lentos, ir gyvenime.
Džiaugiamės mūsų jaunaisiais šachmatininkais.

Rubrikoje Sportas. Bookmark the permalink.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *