Vyriausybė pritarė: pensijų priemokų gavėjus pinigai pasieks anksčiau

Pensijų priemokos gyventojams bus mokamos už einamąjį mėnesį, ne praėjusį. O žmonės, kol „Sodra“ laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio pensijai skirti, galės gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją.
Tokie pakeitimai įtvirtinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtuose Šalpos pensijų įstatymo pakeitimuose, kuriems trečiadienį pritarė Vyriausybė. Projektui dar turės pritarti Seimas.
Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės, pakoregavus įstatymą, pensijų sistema taps paprastesne ir teisingesne.
„Siekiame užtikrinti sklandesnį išmokų mokėjimą ir išvengti situacijų, kai žmonės, laukdami sprendimų dėl pensijų, lieka be pajamų. Tai svarbus žingsnis stiprinant socialinį saugumą ir pasitikėjimą sistema“, – sako J. Zailskienė.
Gyventojus painiojo galiojanti tvarka
Siekiant paremti pačias mažiausias socialinio draudimo pensijas gaunančius žmones, jiems skiriamos socialinio draudimo senatvės, negalios arba netekto darbingumo (invalidumo) pensijos priemokos.
Kiekvienų metų vasario mėnesį pensijos priemokų gavėjai susiduria su situacija, kai jų gaunama bendra išmokų ir pensijos priemokų suma vasarį, lyginant su sausio mėnesiu, sumažėja. Tai susiję su jų išmokėjimo terminais: socialinio draudimo pensijos yra mokamos už einamąjį mėnesį, o pensijos priemokos – už praėjusį.
Taigi, ligšiol sausio mėnesį mažų pensijų gavėjams išmokama indeksuota socialinio draudimo pensija už einamąjį mėnesį ir pensijos priemoka, apskaičiuota vertinant gruodžio mėnesio pensijos dydį, o, apskaičiuojant vasario mėnesį išmokėtiną pensijos priemokos sumą, vertinamas jau indeksuotos ir sausio mėnesį išmokėtos socialinio draudimo pensijos dydis, dėl to pensijos priemoka sumažėja.
Kas konkrečiai keistųsi priemokų gavėjams?
Pensijos priemoka būtų mokama už einamą mėnesį, atsižvelgiant į už tą patį mėnesį (jeigu pensija mokama už einamą mėnesį) arba už praėjusį mėnesį (jeigu pensija mokama už praėjusį mėnesį) priskaičiuotų pensijų sumą ir einamąjį mėnesį galiojantį minimalių vartojimo poreikių dydį.
Pavyzdžiui, pensijos priemoka už vasario mėnesį bus mokama, atsižvelgiant į už vasario mėnesį priskaičiuotą socialinio draudimo senatvės pensijos (kuri mokama už einamąjį mėnesį) dydį ir už sausio mėnesį priskaičiuotą nukentėjusiųjų asmenų valstybinę našlių pensiją (nes ši pensija mokama už praėjusį mėnesį) bei vasario mėnesį galiojantį MVPD.
Šalpos pensijos – kol laukiama informacijos iš užsienio
Vienas iš socialinės apsaugos sistemų ES šalyse koordinavimo principų – socialinio draudimo laikotarpių skirtingose valstybėse narėse sumavimas. Tai reiškia, kad nustatant asmens teisę į pensiją, atsižvelgiama ir į kitoje valstybėje narėje įgytą stažą.
Todėl kai asmuo, dirbęs skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse, kreipiasi į „Sodrą“ dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo, būtina surinkti informaciją apie šio asmens socialinio draudimo laikotarpius visose valstybėse narėse, kuriose jis yra dirbęs.
Jeigu asmuo neturi minimaliojo pensijų socialinio draudimo stažo Lietuvoje, socialinio draudimo pensija jam neskiriama, kol nepatvirtinamas kitose valstybėse įgytas stažas. Dėl skirtingų administracinių procedūrų vykdymo terminų, šios informacijos patvirtinimas kartais užtrunka iki pusės metų ir ilgiau, o tuo metu pensija asmeniui negali būti paskirta.
Siekiant išspręsti šią problemą, siūloma nustatyti galimybę asmenims tuo laikotarpiu, kol „Sodra“ laukia jų stažų patvirtinimo iš užsienio valstybės socialinio draudimo pensijai skirti bei informacijos apie šių asmenų teisę gauti užsienio valstybės pensiją, gauti šalpos senatvės, šalpos negalios arba šalpos našlaičių pensiją.
Neskirs šalpos pensijos, jei asmuo turi teisę į didesnę pensiją iš Europos Sąjungos institucijos
Pastaruoju metu atsiranda asmenų, dirbusių ES institucijose ir gaunančių pensijas iš ES institucijų pensijų sistemos, tačiau nepersikėlusių savo pensinių teisių pagal Lietuvos Respublikos Europos Sąjungos institucijų darbuotojų ir Europos Parlamento narių pensinių teisių išsaugojimo ir perkėlimo įstatymą.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, tokie asmenys įgyja teisę gauti šalpos pensiją arba pensijos priemoką Lietuvoje. Toks teisinis reguliavimas neatitinka nei šalpos išmokų, nei pensijos priemokų paskirties – užtikrinti minimalias pensines pajamas ir valstybės biudžeto lėšomis remti mažiausių pensijų gavėjus.
Siūloma neskirti šalpos pensijų ir pensijų priemokų, jeigu asmuo turi teisę gauti tokio paties arba didesnio dydžio Europos Sąjungos institucijos mokamą pensiją.