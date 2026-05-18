Stakliškėse garsas kviečia – ateik ir tapk jo dalimi

Yra garsų, kurie nepraeina. Jie ne tik nuaidi – jie pasilieka žmonėse, vietose, atmintyje. Būtent tokį kelią renkasi projekto bendruomenės kultūros ciklas „Eina garsas“ veiklos, kviečiančios patirti, kaip daina, istorija ir buvimas kartu virsta gyvu, šiandieną įprasminančiu pasakojimu.
Toks bus gegužės 15-osios patriotinių dainų vakaras „EINA GARSAS“ Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centre. Tą vakarą Stakliškėse dainos nebus tik klausomos. Balsai kils iš scenos ir iš salės, susilies į vieną, kartais nedrąsų, kartais stiprų, bet visada tikrą skambesį. Dainos, kurias kadaise nešė partizanai, tremtiniai, Sąjūdžio žmonės, sugrįš kaip gyvas ryšys. Jaunimas ir vyresnieji, chorai, ansambliai – visi taps vieno pasakojimo dalimi. Vakaro metu istorija įgaus formą ir kūną. Teatrinė improvizacija pagal Justino Marcinkevičiaus „Mindaugą“ leis iš naujo prisiliesti prie valstybės ir žmogaus santykio. Skambės folklorinės ir vokalinės programos iš Prienų, Trakų, Kaišiadorių kraštų, o ypatingą akimirką dovanos operos solistas Eugenijus Chrebtovas. Tačiau svarbiausia čia nutiks ne scenoje. Svarbiausia nutiks tarp žmonių, kai žvilgsniai susitiks, kai kažkas šalia pradės dainuoti, o tu prisijungsi net nepastebėjęs, kaip.
Po dviejų dienų, gegužės 17-ąją, tas pats garsas pajudės iš vidaus į lauką. Pažintinis/muzikinis žygis „Garsas eina per kraštą“ ves per Stakliškių apylinkes, kur istorija ir gamta susilieja į vieną patyrimą. Maršrute – Stakliškių atminimo kalnelis ir paminklas partizanams, stogastulpis tremtiniams, Nepriklausomybės paminklas, bažnyčia, Gojaus miško partizanų žeminė, Didysis Gojaus ąžuolas, Ustronės riedulynas, Gelionių kalva ir duobė, Antaveršio duobė. Kelionė natūraliai nuves prie Guostaus ežero, kur lauks bendruomenės piknikas – laikas sustoti, pasidalinti įspūdžiais ir pabūti kartu. Į objektus bus vykstama autobusu arba nuosavu transportu, todėl svarbu iš anksto užsiregistruoti, dalyvauti gali visi norintys. Registracija vyksta el. paštu: stakliskesklc@gmail.com arba telefonu +370 600 36519.
„Eina garsas“ čia nereiškia tik muzikos. Jis reiškia judėjimą per žmones, per laiką, per vietas. Reiškia, kad kažkas, kas kadaise skambėjo, šiandien vėl atsikartoja – kitaip, bet su ta pačia prasme. Tai pasilieka žmonėse kaip bendras kvėpavimas, kaip tyliai viduje skambantis pritarimas, kaip jausmas, kad buvai ne vienas. Tai kvietimas sugrįžti į gyvą santykį su savo kraštu, istorija ir vienas kitu. Visi užsiėmimai ir renginiai nemokami.
Projektą – bendruomenės kultūros ciklas „Eina garsas“ įgyvendina Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centras.
Finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Prienų rajono savivaldybė.
Meida Mikučionienė
Projekto vadovė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
