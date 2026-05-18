Prienuose apibendrintas seniūnijų ataskaitų maratonas – su žemu gyventojų aktyvumu

Vos keli tankiausiai apgyvendintos Prienų seniūnijos gyventojai surado valandą laisvo laiko, kad gegužės 6 d. pavakarę atvyktų į Prienų kultūros ir laisvalaikio centrą pasiklausyti seniūnijos 2025 metų veiklos ataskaitos, užduoti rūpimus klausimus seniūnei Janinai Armonienei, Savivaldybės atstovams, gauti informacijos jiems aktualiomis temomis.
Susirinkime daugiausia dalyvavo Savivaldybės vadovai, Tarybos nariai, seniūnaičiai, biudžetinių įstaigų darbuotojai, tie prieniečiai, kurių pareigos susijusios su viešųjų paslaugų teikimu, o pačių gyventojų aktyvumas buvo itin žemas, ir tai ne vienerius metus pastebima ne tik Prienų, bet ir kai kuriose kaimiškose seniūnijose.
Kodėl vietos gyventojai nesirenka į ataskaitinius susirinkimus? Ar tai reiškia, kad valdžia ir jai pavaldžios įmonės dirba be priekaištų ir žmonės tiesiog nesusiduria su problemomis?
O gal neįdomus ataskaitinių susirinkimų formatas, ir gyventojai nenusiteikę klausytis praeito laikotarpio veiklos ataskaitų, jie tikisi tiesioginio dialogo, opių problemų sprendimo čia ir dabar?
Šia tema buvo diskutuota Prienų seniūnijos ataskaitiniame susirinkime, tam tikros įžvalgos, tikėtina, padiktuos pokyčių seniūnijų veiklos viešinimo ir gyventojų įtraukimo srityse.
Kaip bebūtų, seniūnės Janinos Armonienės trumpai pristatyta seniūnijos veiklos ataskaita užbaigė visose seniūnijose vykusių ataskaitinių susirinkimų laikotarpį.
Seniūnijos veiklos baras gan platus. Ji organizuoja vietinės reikšmės kelių priežiūrą ir remontą, viešuosius, laikino užimtumo pobūdžio darbus. Vykdo viešuosius pirkimus
sodinukų, gėlių, kalėdinių dekoracijų, cheminės apsaugos priemonių, šiukšliadėžių, suoliukų ir kt. pirkimams. Dalyvauja Savivaldybės saugaus eismo komisijos darbe ir vykdo jos rekomendacijas. Atlieka notarinius veiksmus, išduoda įvairias pažymas ir leidimus. Pagal gautus prašymus tikrina gyventojų buities ir gyvenimo sąlygas, socialinius ir savivaldybės būstus, apleistus žemės sklypus. Prisideda prie mieste vykstančių renginių organizavimo.
Pasak seniūnės J.Armonienės, bene didžiausias iššūkis – kelių priežiūra ir remontas. Per praėjusius metus jų priežiūrai išleista 179 630 eurų, perpus mažiau, nei 2024 metais. Tačiau didesnės sumos prireikė kelių remonto darbams – 349 799 eurų. Keliai ir gatvės buvo greideriuojami ir žvyruojami pagal jų būklę ir poreikį. Didesni darbai atlikti Pakalnės, Malūnininkų, Trumpojoje (Prienų m.), Naujakurių (Mačiūnų k.), Draugų, Bičiulių (Alksniakiemio k.), Maumedžių (Padoblio sodų bendrija), Nemuno (Naravų ir Giraitiškių k.) gatvėse. Žiemą valytas sniegas, pavasarį ir rudenį asfaltbetoniu lopytos duobės. Buvo suremontuotos pralaidos Naujo Gyvenimo ir Draugų gatvėse (Prienų m.).
Kapitaliniam ir paprastajam kelių ir gatvių remontui iš viso panaudota 1 737 141 euras. Atliktas Revuonos g. atkarpos kapitalinis remontas, Kęstučio g. (Prienų m.) atkarpos, Beržų g. (Strielčių k.), J.Brundzos g. 10, Vytauto g. 32, 34, 36 (Prienų m.) automobilių stovėjimo aikštelės paprastasis remontas, įrengtas apšvietimas, suremontuotos automobilių parkavimo aikštelės Dariaus ir Girėno g., prie „Revuonos“ mokyklos, ir Sporto gatvėje, prie „Ąžuolo“ progimnazijos. Tvarkyti miesto šaligatviai, privažiavimai, įrengta pakelta perėja Vytauto g., atlikti gatvių ženklinimo darbai ir kadastriniai matavimai.
Įrengti laiptai, vedantys į Medelyno sodų bendriją, pastatyti 33 šviestuvai Prienuose ir Bagrėne.
Viešųjų erdvių priežiūrai išleista 199 618 eurų – buvo genimi, šalinami avarinės būklės medžiai, pastatyta naujų suoliukų, šiukšliadėžių, su aplinkosaugininkų leidimu naikinami kovų lizdai, įsigyta kalėdinių papuošimų, nupirkta sodinukų ir gėlių. Pagal Užimtumo didinimo programą seniūnijoje buvo įdarbinti trys darbininkai, 26 – atliko visuomenei naudingą veiklą. Surašyta 30 apleistų žemės sklypų patikrinimo aktų. Viena iš problemų seniūnė įvardino tai, kad ne visi gyventojai rūpestingai rūšiuoja atliekas.
J.Armonienė padėkojo darbų rangovams – UAB „Kesberta“, UAB „Prienų vandenys“, UAB „Butų ūkis“, taip pat ir seniūnijos kolektyvui, kuris iškilusias problemas stengiasi spręsti neatidėliodami.
Po Savivaldybės vadovų – mero Alvydo Vaicekausko, vicemerų Deivido Dargužio ir Laimutės Jančiukienės – pasisakymų, pristatant įgyvendinamus projektus bei investicijas, kurios pagerins seniūnijos infrastruktūrą, buvo skirta laiko gyventojų paklausimams. O kadangi jų susirinko mažai, tai ir klausimų užduota vos vienas kitas.
Kauno g. gyventojas turėjo priekaištų Savivaldybės ir seniūnijos atstovams dėl, jo įsitikinimu, ignoruojamų daugkartinių jo prašymų. Stadiono g. gyventojas pasidžiaugė mieste nutiestais pasivaikščiojimo takais, sutvarkyta viešosios bibliotekos lauko erdve, senosiose kapinėse įrengtu apšvietimu, atkreipė dėmesį į skaudulius ir pateikė siūlymų, kurie dar labiau atlieptų gyventojų poreikius.
Dalė Lazauskienė