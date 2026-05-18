Prienų krašto muziejus įgyvendina TOLI projekto edukacijas Balbieriškio mokykloje

18 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų krašto muziejus įgyvendino tarptautinį TOLI projektą. Balbieriškio mokykloje. Vyko edukacinės programos Holokausto istorijos tema. Edukacijas vedė Kauno IX forto muziejaus Edukacijos skyriaus darbuotojai.
7 ir 8 klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje „(Ne)vaikiškos geto istorijos“. Jos metu buvo kalbama apie gete gyvenusių vaikų kasdienybę Antrojo pasaulinio karo metais. Remdamiesi autentiškais dienoraščių fragmentais, nuotraukomis ir užduotimis mokiniai susipažino su nuolatine baime ir netektimis paženklintu gyvenimu gete. Edukacijos metu buvo aptariama, kaip tokiomis sąlygomis gyveno ir jautėsi vaikai bei paaugliai, kokių išgyvenimų jie patyrė ir kaip bandė išlaikyti žmogiškumą net nežmoniškomis aplinkybėmis.
9 klasės mokiniai dalyvavo edukacijoje „Išgelbėję pasaulį“, skirtoje žydų gelbėjimo istorijoms Lietuvoje. Mokiniai susipažino su žmonėmis, kurie karo metais rizikavo savo ir artimųjų gyvybėmis, slėpė ir gelbėjo persekiojamus žydus. Edukacijos metu buvo aptariami skirtingi gelbėjimo būdai, kalbama apie grėsmes ir pasekmes, su kuriomis susidūrė ir gelbėtojai, ir išgelbėti žmonės. Taip pat diskutuota apie moralinius pasirinkimus, atsakomybę ir žmogaus vertybes sudėtingomis istorijos aplinkybėmis.
10 klasės mokiniai dalyvavo edukacijoje „Bausti negalima pasigailėti“, kurioje buvo nagrinėjama Holokausto eiga Lietuvoje ir žmonių vaidmuo šiuose įvykiuose. Edukacijos metu mokiniai dalyvavo vaidmenų žaidime – „teisme“, kuriame buvo analizuojamos Holokausto vykdytojų motyvacijos, sprendimai ir atsakomybė. Diskusijų metu mokiniai buvo kviečiami kritiškai vertinti istorines aplinkybes, argumentuotai reikšti savo nuomonę ir kalbėti apie moralinius pasirinkimus.
Tokios edukacijos padeda jaunam žmogui geriau suprasti skaudžius praeities įvykius, ugdo empatiją, kritinį mąstymą ir pilietinį sąmoningumą. Jos primena, kad istoriją sudaro ne tik datos ir faktai, bet ir žmonių gyvenimai, pasirinkimai bei likimai.
Prienų krašto muziejaus informacija

