„Milasta“ iškovojo svarbų bilietą, tačiau apie planus žaisti NKL kalba atsargiai

Praėjusio sekmadienio vakarą Širvintose vykusiose Nostra.lt-RKL didžiojo finalo rungtynėse Birštono „Milasta“ sukėlė audringas savo sirgalių reakcijas tribūnose ir anapus ekrano, iškovojusi A diviziono čempionų titulą ir kelialapį į Nacionalinę krepšinio lygą (NKL). Rungtynių dėl pirmosios vietos su „Širvintos UHB-Group“ pirmajame kėlinyje „Milasta“ turėjo 17 taškų deficitą, tačiau atsitiesė ir rungtynes pavertė finalo vertu mūšiu dėl kiekvieno taško. Po žaidybinių situacijų, kurios žiūrovus vertė sulaikyti kvapą, birštoniečiai nukalė aukso vertą pergalę rezultatu 89:86 (18:25, 26:22, 18:21, 27:18), taip pademonstruodami, kad ir sudėtingose situacijose geba susitelkti į vieną kumštį bei žingsnelis po žingsnelio siekti pergalės. „Milastos“ žaidėjas Arnas Tilindė pripažintas naudingiausiu finalo ketverto žaidėju, o Ignas Juškevičius ir Aidas Kavaliauskas išrinkti į simbolinį geriausių žaidėjų penketuką.
Jau atlėgus varžybų jauduliui, „Milastos“ vyr. treneris Aurimas Liuiza svarstė, kad komandai palankią rungtynių baigtį lėmė ramybė ir tikėjimas, kad mačą galima laimėti. „Minutės pertraukėlės metu motyvavau žaidėjus nepanikuoti, susitelkti, žaisti pagal planą. Mums ypač padėjo krepšinio aistruoliai, kurie gausiu būriu atvažiavo iš Birštono ir aktyviai komandą palaikė. Didelis džiaugsmas, kad taip visi susivienijo, todėl ši pergalė yra bendra, – pastebėjo treneris, pridurdamas, kad krepšinis yra komandinis žaidimas, jame daug ką lemia ir psichologinis nusiteikimas. – Visus metus atkakliai dirbome artėdami prie šio rezultato.
Bilietas į NKL jau Birštono komandos rankose, tačiau A.Liuiza iškart po svarbiausių sezono rungtynių, vyraujant dar neišgyventoms emocijoms, negalėjo atsakyti, koks bus klubo sprendimas.
– Matysim, kaip bus. Tikėjomės, kad pateksim į NKL, juk kryptingai to siekėme. Laimėjome B divizioną, gerai sekėsi A divizione, todėl taip, to tikėjimo buvo. Kelialapį iškovojome, bet šiandien negaliu tvirtai atsakyti, kad žaisime NKL, – teigė komandos strategas.
Iškart po varžybų duodamas interviu žurnalistams treneris prasitarė, kad šią pergalę švęs kelias dienas. Tačiau, anot jo, atsitiko taip, kad keli komandos nariai išskrido kelioms dienoms pailsėti, kiti turėjo darbinių planų, todėl sezono užbaigimo šventė kartu su aktyviais krepšinio bendruomenės nariais nukelta į mėnesio pabaigą.
– Iki tol gyvensim emocijomis. Šiandien Birštone visi apie pergalę kalba, kažkas juokavo, kad šia proga galėjo būti paskelbta nedarbo diena…, – juokėsi treneris. Tačiau jau kitą dieną po varžybų treneris pirko tortą, jį skanavo kartu su savo jaunaisiais auklėtiniais, kurie varžybose Širvintose audringai palaikė dėl aukščiausių apdovanojimų žaidžiančią „Milastą“.
Pasak A.Liuizos, apie komandą susibūrė didelis būrys fanų: jo auklėtiniai, krepšininkų tėveliai, draugai, artimieji, kiti birštoniečiai, todėl už ištikimybę visiems jis taria Ačiū. Treneris padėkos žodžius skyrė Birštono savivaldybei, UAB „Milasta“ ir kitiems komandos rėmėjams, daug darbo ir energijos įdėjusiam klubo vadovui Kristupui Bubniui, žmonai Agnei – už kantrybę, laukimą, kada jis vakarais po treniruočių sugrįš į namus.
Ar A.Liuiza nesugadino savo santykių su kaimynais po pusfinalio, kuomet „Milasta“ įveikė Prienų „Tikodentos“ krepšininkus, taip eliminuodami jų galimybes žaisti didžiajame finale? Treneris sakė, kad santykiai su prieniečių krepšininkų treneriu išliko geri, Paulius Ivanauskas jį pasveikino su pergale. Žinoma, jo svarstymu, būtų buvę smagiau sužaisti tarpusavyje dėl pirmosios vietos ir pasidalinti auksą bei sidabrą. Bet, A.Liuizos teigimu, ir Birštonui, ir Prienams yra didelė garbė tarp augančios Regionų krepšinio lygos prizininkų turėti savo komandas ir vietinių žaidėjų.
– Birštono ir Prienų komandų rungtynės surenka pilnas sales krepšinio aistruolių. Todėl reikia nepamesti galvos dėl šios konkurencijos, o pasidžiaugti tuo, kokį gražų reginį sukuriame žmonėms, – kalbėjo „Milastos“ vyr. treneris A.Liuiza.
Dalė Lazauskienė
Nostra.lt – RKL nuotraukos
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
