Lankėsi Neringos savivaldybės delegacija

Gegužės 8–9 dienomis Birštone viešėjo ilgametės Birštono savivaldybės partnerės – Neringos savivaldybės – delegacija. Delegaciją sudarė Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis, vicemeras Sigitas Šveikauskas, tarybos nariai, Administracijos specialistai, įstaigų atstovai bei bendruomenės nariai. Svečius priėmė Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė, vicemerai Edvardas Citvaras ir Vytas Kederys, Administracijos direktorė Jovita Tirvienė. Susitikimuose dalyvavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, pristačiusi abiem savivaldybėms aktualius socialinius, užimtumo ir kitus klausimus. Taip pat – Birštono savivaldybės tarybos nariai, Administracijos specialistai, Birštono Šv. Antano Paduviečio klebonas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius, savivaldybės įmonių ir įstaigų atstovai.
Vizito metu aptarti abiem kurortams aktualūs klausimai, dalintasi gerąja patirtimi, diskutuota apie kurortų plėtrą, turizmo tendencijas, viešųjų erdvių puoselėjimą, bendruomenių įtraukimą bei savivaldos sprendimus, padedančius kurti patrauklią aplinką gyventojams ir svečiams. Taip pat kalbėta apie iššūkius, su kuriais susiduria Lietuvos kurortai, galimybes stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei kartu atstovauti kurortų interesams nacionaliniu lygmeniu. Birštonui šiais metais švenčiant 180-ąsias kurorto metines svečiams pristatyta Birštono kurorto istorija, įgyvendinami ir planuojami projektai, kurorto infrastruktūros pokyčiai, turizmo bei sveikatinimo sektoriaus naujovės. Delegacija aplankė ir objektus už miesto ribų – Nemajūnų Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčią, glampingą „Vasarojus“ bei „Birštono dvarelį“.
Vizito metu abiejų savivaldybių atstovai pasirašė Rezoliuciją dėl savivaldybių bendradarbiavimo puoselėjimo. Ši rezoliucija simboliškai įprasmina ilgametę Birštono ir Neringos draugystę bei įpareigoja ateities kartas tęsti bendradarbiavimą tarp dviejų Lietuvos kurortų.
Birštono ir Neringos draugystė tęsiasi jau beveik šešis dešimtmečius. Per šį laiką užsimezgęs glaudus ryšys tapo tvirtu bendradarbiavimo pagrindu, leidžiančiu kartu ieškoti šiuolaikiškų sprendimų savivaldos, turizmo, infrastruktūros ir bendruomeniškumo srityse.
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
