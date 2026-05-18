Jubiliejinį šimtmečio žygį įveikė per 170 žygeivių

18 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Gegužės 9 dieną vyko iniciatyvos „Lietuva eina“ sezono atidarymo žygis, skirtas paminėti Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) šimtmetį. Jau ketvirtus metus Prienų rajono apylinkėse rengiamas Camino Lituano piligriminio kelio žygis šiemet sukvietė per 170 Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos bendruomenės narių, aktyvių keliautojų ir bendruomenės narių. Prie šios prasmingos iniciatyvos prisijungė ir LASS Pietvakarių centro Prienų filialo nariai kartu su pirmininke Irena Karsokaite, pasiryžę įveikti keliolikos kilometrų maršrutą Daukšiagirė – Važatkiemis.
Permainingas oras, su lietumi ir vėju, žygeivių nelepino. Eidami Camino Lituano piligrimų keliu, pažymėtu Šv. Jokūbo kelio ženklu – geltonomis kriauklėmis ir rodyklėmis mėlyname fone, jo dalyviai ne tik įveikė save, bet ir grožėjosi žydinčia gamta, geriau pažino Pakuonio kraštą ir jo tradicijas, kurias renginio partneriai pristatė tarpinėse atokvėpio stotelėse.
– Žygio atidarymas vyko Daukšiagirės dvaro aplinkoje. Lietučiui dulkiant, visus žygeivius į startą palydėjo Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas su komanda, LASS prezidentas Paulius Kalvelis, Camino Lituano bendruomenės vadovas Marius Minkevičius. Po perskaityto J. Marcinkevičiaus eilėraščio ir drauge sudainuotos dainos „Tai gražiai mane augino“ leidomės į žygį, kuriame mus lydėjo nuostabi gamta su šalia tyvuliuojančiu Nemunu.
Šis prasmingas žygis vyko specialiai pažymėtu keliu, kuriame įrengti LASS šimtmečio ženkliukai bei QR kodai su garsine informacija apie organizacijos istoriją, veiklą ir nueitą kelią.
Pirmoje stotelėje Vangų kaime Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės pakvietė į aktyvias veiklas ir edukacijas, o žygeiviai buvo vaišinami Pakuonio krašto ūkininkų ir verslininkų vaišėmis – naminiais obuoliais bei imunitetą stiprinančiu gėrimu „Gėris“. Galėjome atlikti kūno sudėties analizę, pasitikrinti lankstumą, rankų jėgą, gavome įvairių sveikatos patarimų. Skambėjo LASS Prienų filialo ansamblio „Puriena“ ir kitų žygio dalyvių atliekamos dainos.
Antroji stotelė Kalvių kaime pakvietė į bičiulių pikniką. Vietoje pagamintais pietumis visus žygeivius vaišino ir savo veiklą pristatė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Prienų skyriaus atstovai.
Trečiasis sustojimas – Važatkiemio kaime, poeto Justino Marcinkevičiaus tėviškėje. Čia žygeiviai nusifotografavo prie atminimo akmens, įsitraukė į Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos organizuotas edukacines veiklas, susipažino su poeto vardo kultūriniu keliu, klausėsi jo eilių.
Prienų krašto muziejus pristatė edukaciją „Duonos kelias iki stalo“. Čia buvo galima išbandyti spragilu išsikulti grūdus, juos sumalti ir vietoje išsikepti duonelės.
Prienų turizmo ir verslo informacijos centro palapinėje buvo galima rasti antspaudą piligrimo pasui, informacijos apie Prienų kraštą. Ekologiškais skanumynais vaišino įmonės „Du Medu“ ir „Dami“ šakočiais, – žygio įspūdžiais pasidalino LASS Prienų filialo pirmininkė Irena Karsokaitė.
Jos teigimu, tai buvo bendrystės, gerų emocijų, įkvėpimo, ištvermės žygis, įprasminant LASS šimtmetį bei žmonių vieningumą, stiprybę ir tikėjimą. „Jau nuo 2020 metų mūsų bendruomenės nariai esame pavyzdys – aktyvūs Camino Lituano kelio žygeiviai ir Kelio kūrėjai. Prieš šešerius metus pirmieji žingsniai Camino Lituano kelyje virto į tvarią bendrystę tarp žygeivių neregių ir reginčiųjų, kuriančią socialinę įtrauktį ir kultūrinę jungtį. O LASS Pietvakarių centras, kuriam priklauso ir Prienų filialas, yra pirmoji narė organizacija, vienijanti asmenis su negalia Europos kultūros kelyje Romea Strat, ir pavyzdys kitoms Europos šalims, – pažymėjo I.Karsokaitė.
