Birštonui svarbi sukaktis: Kaišiadorių vyskupija pasitinka 100 metų jubiliejų

18 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Birštonas garsėja ne tik savo mineraliniais vandenimis, unikalia gamta, kokybiškomis sveikatinimo paslaugomis, bet ir turtingu dvasiniu gyvenimu. Svarbi miesto, jo istorijos, bendruomenės dalis yra Birštono Šv. Antano Paduviečio bažnyčia ir ją vienijanti parapija. Šiais metais Kaišiadorių vyskupija, kuriai priklauso Birštonas, švenčia 100 metų jubiliejų.
Kaišiadorių vyskupija buvo įkurta 1926 m. Šiai sukakčiai paminėti Birštone visus šiuos metus vyks jubiliejui skirti renginiai: Šv. Petro ir Povilo atlaidai Nemajūnuose, „Camino Lituano“ piligrimų kelias, šiai sukakčiai skirtos knygos pristatymas, paroda Sakraliniame muziejuje, ąžuolo, skirto Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo šimtmečiui, sodinimo šventė.
Šv. Antano Paduviečio bažnyčia – viena svarbiausių Birštono architektūros ir istorijos objektų.
Manoma, kad bažnyčia Birštone egzistavo jau 1529 m. XVIII a. Birštone veikė parapinė mokykla, bažnyčia buvo ne tik religinis, bet ir švietimo centras. Istoriškai bažnyčia buvo sunykusi ar sunaikinta, 1655 m. ji sudegė. Po to ji buvo atstatoma, todėl dabartinis pastatas nėra pirmasis šioje vietoje. 1787 m. pastatyta medinė bažnyčia, 1909 m. pastatyta dabartinė mūrinė bažnyčia. Bažnyčią projektavo architektas Vaclovas Michnevičius. Bažnyčia yra neogotikinė, su aukštu bokštu ir smailėjančiomis formomis. Šiandien bažnyčioje vyksta ne tik mišios, bet ir sakralinės muzikos koncertai bei religinės šventės.
Birštono parapijos ištakos siekia XVII a., kai Birštone pradėjo formuotis savarankiška tikinčiųjų bendruomenė. Nors bažnyčia pastatyta dar 1909 metais, parapija kaip organizuota struktūra galutinai susiformavo kiek vėliau – tarpukariu. Tuomet buvo paskirtas nuolatinis klebonas, pradėta sisteminga pastoracinė veikla, o bendruomenė tapo svarbia vietos gyvenimo dalimi.
Parapija išgyveno daug istorinių išbandymų. Pirmasis ir Antrasis pasauliniai karai, taip pat sovietmetis stipriai paveikė religinį gyvenimą Lietuvoje. Nepaisant to, Birštono parapija išliko – tikintieji rinkosi į pamaldas, saugojo tradicijas ir perdavė tikėjimą iš kartos į kartą. Bažnyčia tapo ne tik maldos vieta, bet ir dvasinės stiprybės simboliu.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, parapijos gyvenimas atgijo dar labiau. Buvo atnaujinta bažnyčia, suaktyvėjo bendruomeninė veikla, organizuojamos šventės, renginiai, įtraukiantys įvairaus amžiaus žmones. Parapija tapo neatsiejama Birštono kultūrinio ir socialinio gyvenimo dalimi. Šiandien parapija garsėja savanoriška veikla, jaunimo įtraukimu, bendruomenės tradicijų puoselėjimu.
Kaišiadorių vyskupijos 100 metų jubiliejus – tai ypatinga proga prisiminti parapijos istoriją, pagerbti čia dirbusius kunigus ir aktyvius bendruomenės narius. Ši sukaktis minima iškilmingomis Šv. Mišiomis, renginiais, koncertais bei susitikimais. Tai visos bendruomenės šventė, simbolizuojanti vienybę, tikėjimą ir tradicijų tęstinumą.
