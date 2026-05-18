Gegužės 7–8 dienomis Birštone vyko Darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ koordinatorių mokymai, subūrę savivaldybių švietimo bendruomenių atstovus, ekspertus ir programos koordinatorius. Birštono savivaldybei mokymuose atstovavo šios programos koordinatorė Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Jolita Jablonskienė.
Mokymų metu daug dėmesio skirta praktinei tvarumo sampratai švietime, Darbotvarkės „Tvari mokykla 2030“ įgyvendinimo pažangai, mokyklų įsivertinimo rezultatų analizei, pasirengimui naujam mokyklų vertinimo etapui, lyderystės ugdymui bei bendradarbiavimo stiprinimui tarp savivaldybių koordinatorių.
Konferencijos dalyviai lankėsi Birštono švietimo įstaigose – Birštono vaikų lopšelyje-darželyje „Vyturėlis“ ir Birštono meno mokykloje, kur, vadovaujantis metodika, vyko bandomasis vertinimas, analizuota įstaigų veikla, aptarti gerieji pavyzdžiai ir teiktas tiesioginis grįžtamasis ryšys. Tai leido iš vidaus pažinti įsivertinimo procesų subtilybes bei galimus iššūkius.
Savivaldybės didžiojoje salėje vykusios diskusijos metu dalyvius pasveikino Birštono savivaldybės vicemeras Edvardas Citvaras, pabrėžęs, kad tvarumo ugdymas šiandien tampa neatsiejama šiuolaikinės mokyklos dalimi, o bendradarbiavimas yra svarbus siekiant kurti atsakingą, bendruomenišką ir ateities iššūkiams pasirengusią visuomenę.
Mokymų metu taip pat daug dėmesio skirta vizitų refleksijoms, gerosios patirties mainams, sėkmės formulės darbe su mokyklomis paieškoms bei ateities pokyčių planų modeliavimui.
