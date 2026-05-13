Šeimadieniai Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje: kur gimsta bendrystė ir kūrybiniai atradimai

13 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius tapo tikru traukos centru šeimoms, kurios vertina ne tik knygas, bet ir prasmingą laiką kartu. Renginių ciklas „Šeimadieniai“ subūrė gausų būrį skaitytojų – nuo pačių mažiausiųjų iki kūrybiškų jų mamų – bendroms veikloms, edukacijoms ir jaukiems pokalbiams.
Kūrybinis maratonas prasidėjo dar lapkričio pabaigoje, kai bibliotekoje pakvipo eglėmis ir džiovintais augalais. Advento vainikų dirbtuvėse, kurias vedė Skriaudžių bibliotekos bibliotekininkė Ramunė Celiešienė, šeimos pasitiko ramybės laikotarpį šviesiai ir bendruomeniškai. Mažieji kūrėjai kartu su mamomis pynė vainikus, žaidė ir skaitė, kurdami jaukią šventinę nuotaiką.
Žiemą bibliotekoje dūzgė ne tik kalbos, bet ir siuvimo mašinos. Vasario 21-ąją vyko „Šeimadienis: knygos krepšelio siuvimo dirbtuvės“, kurias vedė bibliotekos renginių organizatorė Kristina Tamašauskienė. Ši popietė buvo pilna mažų ir didelių pergalių: dauguma dalyvių prie siuvimo mašinos sėdo pirmą kartą gyvenime! Drąsiausios mamos įveikė nuo vaikystės lydėjusias baimes siūti, o patyrusios mamos geranoriškai mokė kitas, atsinešusios savo įrangą. UAB „Scapa Baltic“ padovanotos medžiagos virto stilingais aksesuarais, kurie namo iškeliavo ne tušti – juose jaukiai įsitaisė naujai pasiskolintos bibliotekos knygos.
Pavasariui beldžiantis į duris, kovo 28 d., vėl susitikome su bibliotekininke Ramune Celiešiene. Šį kartą verbų rišimo dirbtuvėse šeimos prisiminė lietuviškas tradicijas ir iš natūralių medžiagų kūrė unikalius Velykų simbolius.
Artėjant Motinos dienai, pakvietėme šeimas į pavasarišką ir jautrų užsiėmimą. Balandžio 25 d. vyko „Šeimadienis: apyrankė mamai – įkvėpta poezijos“. Edukacijos metu, kurią vedė bibliotekos skaitytoja Greta Remeikienė, dalyviai sėmėsi įkvėpimo iš gražiausių eilių ir namo grįžo su ypatinga, rankų šilumos sušildyta dovana savo mamoms.
Kiekvienas „Šeimadienis“ bibliotekoje yra neatsiejamas nuo literatūros. Visų užsiėmimų metu veikia teminės knygų parodos, skatinančios vaikus ir tėvelius domėtis ne tik kūrybos procesu, bet ir gilesnėmis tradicijomis, naujomis istorijomis. Tad namo dalyviai visada grįžta dvigubai praturtėję: su pačių rankomis sukurtu kūriniu ir įdomia knyga vakaro skaitiniams.
Rudenį pakviesime tęsti šią gražią kelionę po literatūros ir kūrybos pasaulį: lauksime jūsų naujose edukacijose bei teminėse parodose. Puoselėkime mūsų bendruomenės ryšį kartu, atrasdami vis naujas saviraiškos formas.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

