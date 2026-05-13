Šeimadieniai Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje: kur gimsta bendrystė ir kūrybiniai atradimai

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius tapo tikru traukos centru šeimoms, kurios vertina ne tik knygas, bet ir prasmingą laiką kartu. Renginių ciklas „Šeimadieniai“ subūrė gausų būrį skaitytojų – nuo pačių mažiausiųjų iki kūrybiškų jų mamų – bendroms veikloms, edukacijoms ir jaukiems pokalbiams.
Kūrybinis maratonas prasidėjo dar lapkričio pabaigoje, kai bibliotekoje pakvipo eglėmis ir džiovintais augalais. Advento vainikų dirbtuvėse, kurias vedė Skriaudžių bibliotekos bibliotekininkė Ramunė Celiešienė, šeimos pasitiko ramybės laikotarpį šviesiai ir bendruomeniškai. Mažieji kūrėjai kartu su mamomis pynė vainikus, žaidė ir skaitė, kurdami jaukią šventinę nuotaiką.
Žiemą bibliotekoje dūzgė ne tik kalbos, bet ir siuvimo mašinos. Vasario 21-ąją vyko „Šeimadienis: knygos krepšelio siuvimo dirbtuvės“, kurias vedė bibliotekos renginių organizatorė Kristina Tamašauskienė. Ši popietė buvo pilna mažų ir didelių pergalių: dauguma dalyvių prie siuvimo mašinos sėdo pirmą kartą gyvenime! Drąsiausios mamos įveikė nuo vaikystės lydėjusias baimes siūti, o patyrusios mamos geranoriškai mokė kitas, atsinešusios savo įrangą. UAB „Scapa Baltic“ padovanotos medžiagos virto stilingais aksesuarais, kurie namo iškeliavo ne tušti – juose jaukiai įsitaisė naujai pasiskolintos bibliotekos knygos.
Pavasariui beldžiantis į duris, kovo 28 d., vėl susitikome su bibliotekininke Ramune Celiešiene. Šį kartą verbų rišimo dirbtuvėse šeimos prisiminė lietuviškas tradicijas ir iš natūralių medžiagų kūrė unikalius Velykų simbolius.
Artėjant Motinos dienai, pakvietėme šeimas į pavasarišką ir jautrų užsiėmimą. Balandžio 25 d. vyko „Šeimadienis: apyrankė mamai – įkvėpta poezijos“. Edukacijos metu, kurią vedė bibliotekos skaitytoja Greta Remeikienė, dalyviai sėmėsi įkvėpimo iš gražiausių eilių ir namo grįžo su ypatinga, rankų šilumos sušildyta dovana savo mamoms.
Kiekvienas „Šeimadienis“ bibliotekoje yra neatsiejamas nuo literatūros. Visų užsiėmimų metu veikia teminės knygų parodos, skatinančios vaikus ir tėvelius domėtis ne tik kūrybos procesu, bet ir gilesnėmis tradicijomis, naujomis istorijomis. Tad namo dalyviai visada grįžta dvigubai praturtėję: su pačių rankomis sukurtu kūriniu ir įdomia knyga vakaro skaitiniams.
Rudenį pakviesime tęsti šią gražią kelionę po literatūros ir kūrybos pasaulį: lauksime jūsų naujose edukacijose bei teminėse parodose. Puoselėkime mūsų bendruomenės ryšį kartu, atrasdami vis naujas saviraiškos formas.
Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-