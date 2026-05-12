Kauno apskrityje prasidėjo mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos

Gegužės mėnesį Kauno apskrities teritorijoje vyksta mobilizacinės ir priimančiosios šalies paramos pratybos. Jų metu bus vertinamas savivaldybių pasirengimas veikti mobilizacijos metu. Visos Kauno apskrities savivaldybės treniruosis vykdyti mobilizacines ir priimančios šalies užduotis, užtikrinti būtiniausius gyventojų poreikius, koordinuoti veiksmus su valstybės institucijomis ir teikti paramą sąjungininkams.
„Pratybose daug dėmesio bus skiriama sprendimų priėmimo greičiui, informacijos mainams ir institucijų tarpusavio koordinavimui. Tik veikdami ir treniruodamiesi galime pasirengti galimiems netikėtumams“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Pratybos vyks trimis etapais. Gegužės 6–7 d. vykusio pirmojo etapo metu Jonavos rajono savivaldybė treniravosi teikti gyventojams perspėjimo pranešimus apie mobilizaciją ir karo padėtį, mokėsi vykdyti turto laikinojo paėmimo procedūras, ieškos teritorijų ir paslaugų teikėjų sąjungininkams priimti ir aprūpinti.
Antrajame etape, gegužės 19–20 d., Birštono savivaldybė testuos gebėjimus aprūpinti gyventojus vandeniu ir maistu.
Gegužės 26–27 d. vyksiančiame trečiajame etape į pratybas bus įtrauktos likusios Kauno apskrities savivaldybės: Kauno miesto, Kauno rajono, Kaišiadorių rajono, Kėdainių rajono, Prienų rajono ir Raseinių rajono. Šiame etape bus vertinamas bendras sistemos veikimas, gebėjimas užtikrinti logistikos grandinių funkcionavimą, tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir kritinės infrastruktūros apsauga.
„Rengdamosi šioms pratyboms savivaldybės nusimatė užduotis, kurias išbandys realioms situacijoms artimomis sąlygomis. Mūsų specialistai vertins savivaldybių pasirengimą ir gebėjimą operatyviai veikti, taip pat pateiks rekomendacijas. Tikimės, kad tai paskatins kolegas savivaldybėse kritiškai įsivertinti savo pasirengimą veikti mobilizacijos metu ir geriau pasiruošti“, – sako pratybas koordinuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis.
Šių pratybų metu į mobilizacinių užduočių vykdymą gali būti įtraukiami ir kiti pratybų subjektai, apie būsimas pratybas informuoti iš anksto: Kauno regioninė karo komendantūra, Viešojo saugumo tarnyba, policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo sistemos institucijos, taip pat sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo įstaigos ir kitos organizacijos.
Iki metų pabaigos panašias pratybas numatyta surengti Telšių, Marijampolės, Tauragės ir Alytaus apskrityse. Taip bus tikrinamas šių apskričių savivaldybių gebėjimas vykdyti valstybines mobilizacines bei priimančios šalies paramos užduotis, imituojant realias krizines situacijas.
