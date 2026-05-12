Festivalyje – skambios dainos ir klausytojų nuoširdūs jausmai

12 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Pasitinkant pačią gražiausią pavasario dieną, skirtą mamoms, Pakuonyje vyko ypatingas renginys – penktasis regioninis vokalinių ir folkloro kolektyvų festivalis „Dainuoju mamai“. Tai buvo šventė, kupina nuoširdumo, muzikos ir gražiausių jausmų artimam žmogui.
Festivalyje dalyvavo svečių vokaliniai ansambliai iš Marijampolės, Kruonio, Daukšių, Taurakiemio, Ašmintos, Šilavoto, taip pat pasirodė Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“ (vad. Rima Vilkienė) ir Pakuonio laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Obelėlė“ bei moterų vokalinis ansamblis „RE nata“ (vad. Renata Žibienė).
Kiekvienas pasirodymas buvo unikalus, atspindintis atlikėjų meilę muzikai ir pagarbą motinystei. Skambėjo jautrios, lyriškos, o kartais ir žaismingos dainos, kurios ne vienam klausytojui suvirpino širdį.
Scenoje netrūko šypsenų, jaudulio ir kūrybinio džiaugsmo. Dalyviai klausytojams dovanojo ne tik muziką, bet ir tikrą emocinę patirtį. Festivalis tapo puikia proga kolektyvams pasidalinti savo kūryba, pasisemti įkvėpimo ir sustiprinti bendrystę.
Renginio pradžioje sveikinimo žodį tarė Prienų kultūros ir laisvalaikio centro direktorė Virginija Naudžiūtė bei Pakuonio seniūnas Antanas Keturakis.
Renginio pabaigoje visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir šiltais aplodismentais. Tačiau didžiausias apdovanojimas – tai klausytojų šypsenos ir nuoširdūs jausmai, kurie lydėjo viso festivalio metu.
Renginį vedė Pakuonio laisvalaikio salės renginių organizatorius Audrius Gelčys.
„Dainuoju mamai“ dar kartą priminė, kokią didelę galią turi muzika – ji suartina, įkvepia ir leidžia išreikšti tai, ko kartais nepasakome žodžiais. Ši graži tradicija neabejotinai ir toliau skleis šilumą, meilę ir dainą iš širdies į širdį.
Parengta pagal Pakuonio laisvalaikio salės informaciją
Gabijos Gudauskaitės nuotrauka

