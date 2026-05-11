Laiku ir aiškiai įvardinus problemas, galima rasti tinkamiausius sprendimus

Pakuonio seniūnijos gyvenvietės, parkai, piliakalniai, kapinės, kitos viešosios erdvės, pagal galimybes – keliai ir šaligatviai pastaraisiais metais yra pastebimai geriau tvarkomi, gyvenamoji aplinka gražėja ir pritaikoma žmonių poreikiams. Visgi vietos gyventojų nuomonės šiuo klausimu išsiskiria. Kai kuriems atrodo, kad pokyčiai nepakankamai spartūs, pakuoniškiai skundžiasi, kad Pakuonio miesteliui neskiriama reikiamo dėmesio – pėstiesiems skirtas takas prie pagrindinės gatvės nesaugus, miesteliui nedaro garbės, įrengta per mažai šviestuvų, norisi patogesnių kelių. Kitiems viskas patinka: ir žmonės geri, ir seniūnijos darbuotojai paslaugūs, įsiklausantys bei pasirengę padėti.
Tiesa ta, kad seniūnijos iš Savivaldybės biudžeto gauna ribotus asignavimus, lėšos skiriamos patvirtintoms finansavimo programoms. Todėl seniūnams kyla iššūkis kuo efektyviau panaudoti turimas lėšas, tačiau pirmiausia jos nukreipiamos ten, kur yra didžiausias neatidėliotinų darbų poreikis. Pakuonio seniūnijos seniūnas Antanas Keturakis 2025 metų ataskaitoje pristatė įvairius aplinkos tvarkymo – sniego valymo nuo šaligatvių ir takų, šienavimo, avarinių medžių išpjovimo Pakuonio kapinėse ir Ašmintos parke, menkaverčių krūmų šalinimo pakelėse – darbus, kuriuos pavyko atlikti su minimaliomis darbuotojų pajėgomis, mechanizuotu būdu, naudojant įsigytą traktorių ir kitą techniką. Šie darbai – tęstiniai. Teritorijų priežiūros darbus ateityje palengvins priimti sprendimai: išpjauti medžių kelmai buvo frezuoti, o viso rajono piliakalnių šienavimo paslaugą Savivaldybės atministracija nupirko centralizuotai.
2025 metais seniūnijos kelių priežiūrai skirta 48 741 euras, keliai tvarkyti pagal poreikį ir galimybes. Žvyrkelių greideriavimui pernai lėšų išleista mažiau, tačiau didesnio finansavimo prireikė po pernykštės žiemos sugadintiems kelių ruožams žvyruoti. Asfaltbetonio duobių taisymui panaudota iki 4 000 eurų. Pastatyta po tris šviestuvus dalyje Pievų g. ir pėsčiųjų alėjoje mokyklos link (Pakuonio mstl.). Kapitaliniam kelių remontui ir asfaltavimui praėjusiais metais lėšų neskirta. Parengtas ir suderintas techninis projektas kelio nuo Sodų gatvės iki miestelio valymo įrenginių kapitaliniam remontui, darbai bus atliekami 2026 m. Išvalytas tvenkinys, nugriautas apleistas ūkinis pastatas Ašmintos parke. Įrengti laiptai į Pagaršvio piliakalnį. Suremontuotas ir apšiltintas seniūnijos administracinio pastato stogas.
Seniūnas pasidalino problemomis, prie kurių sprendimo tenka nuolat grįžti. Nors seniūnijoje sumažintas bendrų konteinerių skaičius, bet nepilietiškų žmonių dėka atliekų nuolat susikaupia – seniūnijos darbuotojams jas tenka surinkti iš pakelių, nuošalių sodybų, vietų, paverstų sąvartynais.
Dar nebaigta kova su valstybinėje žemėje įsigalėjusiais Sosnovskio barščiais, pernai jų plotai nupurkšti chemikalais.
Kasmet tikrinama apleistų pastatų būklė, vertinami nenaudojami žemės sklypai, siunčiami perspėjimai savininkams, prašant tvarkytis. Ketinama pradėti fermos pastato Lentpjūvės gatvėje (Pakuonio mstl.) pripažinimo bešeimininkiu procedūras. Seniūnijoje yra ir daugiau apleistų statinių, kuriuos reikėtų nugriauti, teritorijas sutvarkyti. Tačiau šis procesas nėra spartus, dažniausiai savininkai neatsiliepia ar yra nežinomi.
A.Keturakis pasidžiaugė tuo, kad, uždarius Ašmintos pradinio ugdymo skyrių, patalpos neliko apleistos ir jau turi kitus šeimininkus. Čia įsikūrę krašto apsaugos savanoriai siekia bendradarbiauti, užmegzti ryšius su vietos gyventojais. Rugpjūčio mėnesį jie žada surengti prisistatymo renginį visuomenei.
Seniūnas apžvelgė aktyvų kultūrinį gyvenimą, bendruomenines tradicijas ir sportines iniciatyvas, šventes, kurios praturtina gyventojų laisvalaikį. Senokai puoselėjama idėja sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų poilsiui Kuonios tvenkinio pakrantes, tačiau, seniūno apgailestavimu, pakuoniškiams pritrūksta aktyvumo ir balsų Savivaldybės skelbiamame geriausių projektų, įgyvendinamų dalyvaujamojo biudžeto lėšomis, konkurse.
Tiesa, Pakuonio miestelio gyventojų abejingais nepavadinsi, susirinkime jie dominavo, natūralu, kad ir klausimų seniūnui, merui ir jo komandai uždavė daugiausia. Tarp labiausiai dominančių temų – kada bus pradėti VIA Lietuva priklausančių Dvylikių kelio atkarpos asfaltavimo ir Sodų gatvės šaligatvio tiesimo, vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai.
Mero įsitikinimu, jeigu formalumų tvarkymas būtų spartesnis, ir per miestelius vedančių kelių atkarpas, šaligatvius Vyriausybė savivaldybėms perduotų greičiau, šioms būtų paprasčiau surasti sprendimus. Europinėmis, Savivaldybės ir vandentvarkos įmonės lėšomis finansuojamas vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas aprėps kelias miestelio gatves. A.Vaicekausko teigimu, šiuo metu vyksta tinklų projektavimo darbai, ir, jei neatsiras kliuvinių, dar šiemet turėtų prasidėti realūs darbai. Preliminariai jie gali tęstis apie metus, panašiai tiek laiko gyventojams teks kęsti perkasas ir kitus laikinus nepatogumus.
Meras paragino gyventojus tvarkyti apleistus, krūmais apaugusius sklypus, ryžtis daugiabučių pastatų renovacijai ir siūlė Savivaldybės specialistų konsultacijas šiais klausimais. Jis pažadėjo, kad Savivaldybės finansinė parama prakiurusiam bažnyčios stogui remontuoti galės būti skiriama nebent dalimis, paragino ir pačius parapijiečius rinkti lėšas remontui ir šiuo požiūriu nenusileisti nedidelei Užuguosčio parapijai, kurioje šventovės atnaujinimo darbai jau vyksta.
Savivaldybės ir seniūnijos atstovai priėmė domėn gyventojų pastabas dėl anksčiau asfaltuotos gatvės darbų broko, žvyrkelių greideriavimo kokybės, neapšviestų ir nesaugių gatvių, Pakuonio miestelio, Antakalnio, Ašmintos kaimų keliuose nesutramdomų, greitį sąmoningai viršijančių vairuotojų ir motociklininkų, išklausė ir piktus žodžius dėl galimai neatliekamų pareigų, nesprendžiamų problemų.
Buvo ir prašymų daugiau dėmesio skirti partizanų atminimui skirto paminklo aplinkos tvarkymui, bent iki Joninių nenušienauti plynai piliakalnių, ant jų ar papėdėse palikti vaistingųjų žolių plotelius. Pastebėta, kad svetingumas teigiamai charakterizuoja vietovę ir jos gyventojus, todėl pasiūlyta pastatyti suolelį pagrindinėje miestelio gatvėje, kad pro Pakuonį pėsčiomis Camino Lituano keliu keliaujantys piligrimai šioje stotelėje galėtų pailsinti kojas ir užkąsti.
Nesvarbių klausimų nėra, ir meras Alvydas Vaicekauskas, ir vicemeras Deividas Dargužis gyventojus ragino nekaupti problemų, drąsiai kreiptis į seniūniją ar savivaldybę. Laiku ir aiškiai įvardijus problemas, galima rasti tinkamiausius sprendimus.
Dalė Lazauskienė
Autorės nuotraukos
