Jiezno seniūnui išsamiai pristačius nuveiktus darbus ir planus, gyventojams klausimų nekilo

Gegužės 5 dieną, pristatydamas veiklos ataskaitą, Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius pradėjo nuo padėkos žodžių Jiezno krašte veikiančioms bendruomenėms, kurios prisideda prie gražių pokyčių Jiezno krašte. Vėliau buvo pereita prie jau nuveiktų ir dar tik planuojamų darbų pristatymo.
Pasak seniūno, labiausiai matomi darbai yra infrastruktūros plėtra, o seniūnijos kelių priežiūra yra prioritetinė darbų sritis. Iš viso seniūnijai priklauso 155,23 km vietinės reikšmės kelių, iš kurių tik 15,95 km yra asfaltuoti. Seniūno pastebėjimu, 2025 m. lėšų kelių remontui ir priežiūrai buvo skirta 115189,59 Eur. Už šias lėšas buvo atliktas paprastasis remontas Ežero gatvėje (Kašonių kaime), vykdytas asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas, seniūnijos kelių greideriavimas, naujai įrengtos ir remontuojamos pralaidos ir kiti kelių priežiūros darbai.
Užtikrinant visų eismo dalyvių saugumą, pastatyti nauji ženklai, pakeisti apšvietimo stulpai Vytauto ir Vilniaus gatvėse, taip pat įrengti keturi nauji šviestuvai. Seniūnijoje viešąją tvarką užtikrinti padeda ir 17 vaizdo stebėjimo kamerų, tačiau pažymima, jog poreikis yra didesnis.
Praėjusiais metais seniūnija daug dėmesio skyrė viešųjų erdvių priežiūrai, aplinkos gražinimui. Buvo šienaujami piliakalniai, prižiūrimi kultūros paveldo objektai, kurių seniūnijoje yra net 19, tvarkoma Jiezno ežero pakrantė ir kitos viešosios erdvės. Miestą papuošė ir gyventojams džiaugsmo suteikė pasodinti medžiai, krūmai, daugiametės gėlės. Susitikime dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas gyventojams taip pat turėjo gerų žinių – Jiezną dar labiau papuoš menininko Petro Lincevičiaus freskos ant Kultūros ir laisvalaikio centro sienų bei miesto aikštėje „Intereg“ projekto lėšomis įrengtas fontanas.
Su pagarba seniūnija žiūri ir į tas vietas, kuriose ilsisi buvę jiezniškai – seniūnijos teritorijoje yra 7 veikiančios ir 7 neveikiančios kapinės. Praėjusiais metais Sobuvos kapinėse įrengti aptvarai žaliosioms kapinių atliekoms, baigtas Pelekonių kapinių tvoros keitimas, o Anglininkų kapinėse įrengtas šulinys. Visos kapinės nuolat prižiūrimos, šienaujama jų teritorijoje, o veikiančiose kapinėse vykdoma ir apleistų kapaviečių stebėsena.
Deja, ne visi įvertina seniūnijos pastangas, kad Jiezne gyventi ar tiesiog pasisvečiuoti būtų malonu ir gera, tad seniūnijai tenka tvarkyti gyventojų ir pravažiuojančiųjų paliktus šiukšlynus.
Nors, kaip sakė seniūnas A. Bartusevičius, labiausiai matomi darbai yra susiję su infrastruktūros plėtra, seniūnija pagal jai priskirtas funkcijas ne tik prižiūri vietinės reikšmės kelius, viešąsias erdves, bet ir rūpinasi Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos paslaugų kokybės gerinimu. Savo ataskaitoje seniūnas pateikė daug skaičių, kiek kokių prašymų pernai buvo priimta, tačiau, jo pastebėjimu, už tų skaičių pirmiausia yra žmonės. O vicemerė Laimutė Jančiukienė susirinkusiesiems priminė apie galimybę kreiptis dėl būsto pritaikymo asmenims su negalia.
Dar viena svarbi seniūnijos funkcija – kultūros, sporto, jaunimo bendruomenės veiklos aktyvinimas. Ataskaitinio susirinkimo metu ir seniūnas, ir Savivaldybės vadovai – meras Alvydas Vaicekauskas, vicemerai Deividas Dargužis, Laimutė Jančiukienė – taip pat susitikime dalyvavę Tarybos nariai džiaugėsi aktyviu kultūriniu gyvenimu, įstaigų, seniūnijos ir bendruomenių bendradarbiavimu.
Padaryti darbai yra matomi, bet gyventojams smalsu sužinoti ir tai, kas planuojama ateityje. Pasak seniūno, šiemet planuojama daugiau dėmesio skirti Dukurnonių gyvenvietei. Joje numatyti Liepų g. asfaltavimo ir apšvietimo plėtros darbai. Taip pat planuojama suremontuoti ir pratęsti Nibrių kapinių tvorą, pastatyti aptvarus žaliosioms atliekoms Anglininkų, Nibrių ir Pelekonių kapinėse. O apskritai Jiezne bus tęsiami viešųjų erdvių, apšvietimo ir kelių priežiūros darbai, toliau bus vykdoma apleistų ir nenaudojamų sklypų ir pastatų, taip pat kapaviečių stebėsena, vyks tradicinės šventės, užtikrinama reikalinga socialinė parama ir kt.
Pasak mero, Jiezne taip pat yra suplanuota vandentiekio ir nuotekų plėtra, taip pat nemažai lėšų bus nukreipta į ugdymo įstaigas (darželį, gimnaziją ir meno mokyklos skyrių), o krašto metraštį papildys Jiezno monografija. Kaip ir kitų seniūnijų gyventojus, Savivaldybės vadovas jiezniškius skatino pasiryžti renovuoti daugiabučius namus.
Papildydami merą, vicemeras Deividas Dargužis pristatė galimybę nemokamai išsivežti asbesto atliekas, kvietė dalyvauti Prienų krašto šventės renginiuose, o Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė informavo gyventojus, jog pagal naują Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro tvarką už konteinerių pakeitimą reikės susimokėti, taip pat pranešė, jog nuo šių metų rajonę esančius piliakalnius šienaus robotai.
Ką pasakyti turėjo ir susitikime su gyventojais dalyvavę Tarybos nariai. Mindaugas Rukas pasidžiaugė teigiamais Jiezno krašto pokyčiais, už kuriuos dėkojo seniūnui, jis taip pat perdavė Seimo narės, socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės linkėjimus, save susirinkusiesiems pristatė ir naujas Tarybos narys Julius Strampickas. Jiezno krašto politikas Arūnas Vaidogas papriekaištavo valdantiesiems dėl nevienodo finansavimo skirtingų seniūnijų kelių asfaltavimo ir remonto darbams, atkreipė dėmesį į miestelio centre neasfaltuotas daugiabučių aikšteles, skatino išvalyti nors dalį ežero pakrantės. Reaguodamas į Tarybos nario pastabas, meras A. Vaicekauskas teigė, jog reikia žiūrėti ne į vienerių metų skirtas lėšas, nes dabar taikoma praktika, jog vienais metais keliai tvarkomi vienoje seniūnijoje, kitais metais –kitoje, o prioritetas bus skiriamas renovuotų daugiabučių aikštelėms. Meras neatmetė ir galimybės pabandyti išvalyti ežero kranto dalį.
A. Vaidogas taip pat pasidžiaugė Jiezno centre sutvarkytais ir planuojamais sutvarkyti daugiabučiais namais, taip pat pasveikino Jiezno liaudiškos muzikos kapelą (vad. Ingrida Valentienė), laimėjus žiūrovų simpatijas Dzūkijos kaimo kapelų šventėje-varžytuvėse „Grok, Jurgeli, 2026“. Kaip rašoma Jiezno kultūros ir laisvalaikio centro puslapyje, šis įvertinimas suteikia kapelai teisę vykti į respublikinę šventę Kaune, kuri įvyks spalio mėnesį.
Rimantė Jančauskaitė