„…tik kalbantis galima išgirsti ir ieškoti sprendimų“

8 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusios savaitės ketvirtadienį Birštono kurhauze vykusio susitikimo su gyventojais ir kurorto svečiais metu Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė aptarė daugelį klausimų, susijusių su ministerijos veiklos sritimis, atsakė į pateiktus klausimus.
Pačios aktualiausios temos buvo apie antrosios pensijų pakopos niuansus, socialinę paramą, minimalaus atlyginimo ir pensijų didinimą, išmokas bedarbiams, darbo saugą, gimstamumo problemas, šeimų stiprinimo priemones, nevyriausybinių organizacijų stiprinimą, jų veiklų prasmingumą ir kitos.
Ministrei ir mūsų vienmandatėje apygardoje išrinktai Seimo narei buvo smagu girdėti, kad Birštono savivaldybę ir jos teritorijoje veikiančias nevyriausybines organizacijas sieja gražus bendradarbiavimas. Ir kartu informuoti, kad šių metų biudžete nevyriausybinių organizacijų veiklai yra skiriami didesni pinigai, tad ir bendruomenės bei kitos organizacijos galės įgyvendinti dar daugiau prasmingų projektų, mažinant atskirtį, vienijant senjorus, vienišus žmones, buriant jaunimą.
Susirinkusieji pateikė pačių įvairiausių klausimų. Juos domino ir konkretūs skaičiai, kiek didės pensijos, kas bus su pensijų fondo rezervu, kaip keisis kompensacijų už šildymą tvarka, atsiėmus pinigus iš II pensijų pakopos, kodėl tiek daug dėmesio pas mus skiriama svetimšalių integracijai, kodėl žmonėms neįskaičiuojamas į pensijos stažą sezoninis darbas ir kt.
Į kai kuriuos klausimus ministrė atsakė pasitelkdama įstatymus ir galiojančias tvarkas, nuraminusias dalį klausytojų, ypač dėl kompensacijų, kai kuriuos žadėjo pasiaiškinti ir atsakyti individualiai. Deja, kol kas negalėjo pažadėti, kad sekant kai kurių kitų šalių pavyzdžiu, mirus sutuoktiniui, gavusiam didesnę pensiją, likusysis galės pasirinkti jo gautą išmoką. Pasak J. Zailskienės, pas mus pensija mokama tokia, kokią žmogus užsidirbo. Kaip ir tai, kad sukaupti taškai, pagal galiojančią tvarką, yra skaičiuojami nuo sukauptų pajamų, o ne nuo stažo.
Ministrės nuomone, negalima lengva ranka ištaškyti sukaupto rezervo, kad, ištikus krizei, netektų mažinti pensijų, nes tokios karčios patirties jau būta. Na, o dėl imigrantų integracijos verta pasimokyti iš Švedijos ir kitų šalių situacijos, kuriose buvo skiriama mažai dėmesio imigrantų integracijai. Ar mes norim, kad ir pas mus formuotųsi imigrantų uždaros bendruomenės, nesimokančios lietuvių kalbos, ignoruojančios mūsų kultūrą ir kad daugėtų nusikaltimų.
Seimo narė sulaukė ir asmeninio pobūdžio klausimų apie tai, kaip jai sekasi derinti parlamentarės ir ministrės darbą, ką ji mano apie vienmandates ir daugiamandates apygardas rinkimuose į Seimą. Jūratė Zailskienė sakė, kad dvigubas darbo krūvis – nemenka našta, veiklų daug, bet kodėl nepabandyti, jeigu pasiūlo…
Baigiantis susitikimui, ministrė pasidžiaugė tuo, kad susirinkusieji atvirai diskutavo, klausė, kalbėjosi, nes tik kalbantis galima ne tik aptarti ir išsiaiškinti, bet ir išgirsti bei ieškoti sprendimų.
Ramutė Šimukauskaitė

