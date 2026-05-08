Tarptautinis projektas Birštono gimnazijoje

Visuomenė dažnai kalba apie mokinių mokymosi motyvacijos stoką, ieškoma kaltųjų, bandoma atrasti stebuklingus būdus ir metodus, kurie pažadintų vidinį poreikį siekti žinių ir kaupti patirtis. Tačiau dažnai pamirštame vieną svarbią detalę – iniciatyva turi kilti iš paties mokinio, o ne būti primesta iš šalies.
Šiuolaikiniai vaikai sulaukia itin daug suaugusiųjų dėmesio: organizuojami gimtadieniai, planuojamas laisvalaikis, pertraukos, pamokose naudojama gausybė priemonių ir metodų, siekiant kuo labiau juos įtraukti. Vis dėlto kartais pasiekiamas priešingas efektas – atimdami iš vaikų galimybę patiems inicijuoti veiklas, užgesiname natūraliai kylantį smalsumą ir motyvaciją. O juk kai atsiranda tikras poreikis, motyvacija gimsta savaime.
Šią mintį dar kartą patvirtino Birštono gimnazijoje vykęs tarptautinis projektas. Tradiciškai tęsėme veiklas „Erasmus+“ programos rėmuose. Balandžio 21–24 dienomis vyko gimnazistų mobilumas su bendraamžiais iš Izmiro (Turkija), STEAM tematika.
Programoje netrūko kūrybinių dirbtuvių, mokslinių tyrimų ir pažintinių edukacijų. Moksleiviai analizavo, kaip dirbtinis intelektas gali padėti stebėti ir valdyti miškų gaisrus, vertino savo skaitmeninį pėdsaką, kūrė plakatus ir įgyvendino „antro šanso“ idėjas. Apsilankę „Mokslo salos“ fizikos laboratorijoje, jie pritaikė žinias apie elektrą – kūrė muzikos instrumentą, sintezatorių. Planetariumo paskaita leido „pakeliauti“ po Saulės sistemos planetas.
Dalyviai taip pat turėjo galimybę stebėti spektaklį-kaleidoskopą pagal Edgar Allan Poe kūrinius, kurį Lietuvoje pristatė The American Drama Group aktoriai iš JAV, Prancūzijos, Jungtinės Karalystės ir Vokietijos.
Dar viena įdomi ir vertinga patirtis – pažintis su Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) veikla. Mokiniai susipažino su atliekų tvarkymo sistema ir moderniomis technologijomis, leidžiančiomis efektyviai perdirbti atliekas į elektrą, kompostą bei medienos produktus. Daiktų mainų ir atnaujinimo centro „TikoTiks“ sukurtas virtualus rūšiavimo žaidimas tapo smagia, bet kartu ir prasminga pamoka apie atsakingą vartojimą.
Po dienos veiklų bendravimas tęsėsi ragaujant turkišką maistą, krepšinio aikštelėje, diskotekoje ar tiesiog vakarojant kartu. Gimnazistai ne tik mėgavosi bendryste, bet ir patys aktyviai kūrė veiklas – organizavo budėjimus, puošė erdves, rengė diskoteką, vertėjavo ne tik anglų, bet ir turkų kalbomis. Jų iniciatyvumas, atsakomybė ir gebėjimas bendradarbiauti paliko didelį įspūdį.
Tuo pat metu gimnazijos mokytojai dalijosi pedagogine patirtimi. Iš Turkijos atvykę IT, turkų kalbos ir literatūros bei anglų kalbos mokytojai stebėjo pamokas, gilinosi į taikomas metodikas, susitiko su administracija, aptarė švietimo sistemas, pagalbos mokiniui modelius, problemas ir iššūkius abiejose šalyse. Svečiai vertino mūsų mokytojų profesionalumą, kūrybiškumą ir šiltą santykį su mokiniais. Visi dėkojome projekto koordinatorei, anglų k. mokytojai metodininkei B. Sinkevičienei už nuveiktą darbą, visiems, kurie prisidėjo, kad įgyvendintume suplanuotas veiklas.
Nors pasiruošimas projektui pareikalavo nemažai laiko ir kruopštaus planavimo, jo sėkmė, dalyvių aktyvumas, iniciatyvos bei gausybė prasmingų patirčių tapo stipria paskata judėti pirmyn ir generuoti naujas idėjas ateities projektams.
Birštono gimnazijos pateikta informacija
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas" iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas" (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
