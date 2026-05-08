Susitikime su vietos verslininkais aptartos aktualijos ir plėtros galimybės

Tradiciniai Birštono savivaldybės merės susitikimai su verslo atstovais – tai proga ne tik pasižvalgyti po kurorte veikiančias įmones, bet ir geriau pažinti verslo bendruomenę, jos poreikius ir galimybes, taipogi pristatyti miesto vystymosi tendencijas, Savivaldybės planuojamus ir įgyvendinamus projektus.
Balandžio 29 d. viešbutyje „EGO SPA“ surengtame susitikime merė Nijolė Dirginčienė pasidžiaugė verslo iniciatyvomis ir laimėjimais, net kelių įmonių vadovų ir darbuotojų pelnytais respublikiniais apdovanojimais, kurie palankiai pristato ir garsina Birštoną.
Architektūros ir kraštotvarkos skyriaus vedėjas Mantas Michaliunjo, pasisakydamas kurorto darnios plėtros klausimais, pristatė parengtus architektūrinius sprendinius, įvairių objektų tvarkybos projektus ir planus atnaujinti bei labiau įveiklinti kai kurias viešąsias erdves, restauruoti senąsias skulptūras, pastatyti ir naujų reprezentacinių simbolių. Pasak skyriaus vedėjo, su VIA Lietuva derinami galimi reprezentatyvūs kurorto sprendiniai su stilizuotu Birštono užrašu. Trikampis stulpo formos pilonas (gr. pylōn – vartai) su apšviestais fasadais atvykstančiuosius į kurortą pasitiktų magistraliniame žiede. Diskutuojama ir dėl kurorto vardo užrašo ant viaduko konstrukcijos, ir dėl istorinio Banginuko įamžinimo darbų, ir dėl naujos širdies formos skulptūros su Birštono simbolika pastatymo Nemuno krantinėje.
Užsiminta ir apie būsimą pėsčiųjų tiltą – esant poreikiui, juo galės pravažiuoti ir specialusis transportas, pro apačią nekliudomai praplaukti jachtos, jų įleidimui į upę baigiamas įrengti slipas su priklausiniais.
M.Michaliunjo pasidalino ambicingais Savivaldybės planais ateityje visus kurorto centre veikiančius administracinės paskirties objektus iškeldinti į kurorto prieigas, o senamiestį palikti istoriniams ir komercinės paskirties pastatams. Prie įvažiavimo į kurortą esančiame sklype planuojamos daugiafunkcio pastato statybos, jame galėtų įsikurti Savivaldybė, policija, Turizmo informacijos centras ir kt., veikti darbostogų erdvės.
Pranešėjas taip pat pristatė apleisto buvusio „Sodros“ pastato konversiją į daugiabutį pastatą su komercinėmis patalpomis. Jo teigimu, galbūt naujienų kurorte galėtų būti ir daugiau, tačiau kai kurių nekilnojamojo turto vystytojų projektus pristabdo prieštaringi įstatymai, skirtingas jų traktavimas, „pakibę“ derinimai atsakingose nacionalinėse institucijose.
Birštono turizmo informacijos centro direktorės Rūtos Kapačinskaitės pranešimas buvo skirtas kurorto turizmo statistikai, kuri iš įvairių apgyvendinimo įstaigų patenka į Nacionalinę turizmo informacijos sistemą E.turistas, apžvelgti. Nors renkant duomenis, egzistuoja jų paklaida, yra tam tikrų neatitikimų, ši sistema leidžia daryti tam tikras įžvalgas. Anot R.Kapačinskaitės, Birštonas lankytojų susidomėjimo nepraranda, tai yra viena iš šešių šalies savivaldybių, į kurią atvyksta daugiausia užsienio turistų. Žinoma, prie to prisidėjo ir Birštono reklamos sklaida užsienyje, ir jo atstovų dalyvavimas įvairiuose tarptautiniuose renginiuose – kontaktų mugėse.
Šie metai Birštonui jubiliejiniai – kurortas švenčia 180 metų sukaktį. Ta proga verslo atstovams pristatytas vizualinis kurorto identitetas, kurį kviečiama naudoti įvaizdžiui ir komunikacijai, bei kultūrinių bei sportinių renginių kalendorius.
Tikimasi, kad nemažai svečių pritrauks jubiliejinė kurorto šventė „Birštonuokimės“, kuri vyks birželio 12–14 dienomis. Birštoną verta aplankyti ir kitais metų mėnesiais, kuomet suplanuota nemažai tradicinių sporto varžybų, muzikinių festivalių, koncertų, literatūrinių skaitymų, konferencijų ir kitų renginių.
Anot Birštono sporto centro direktoriaus Giedriaus Gusto, sportinis gyvenimas kurorte yra itin aktyvus, sukurtos erdvės pritaikytos ne tik birštoniečių aktyviam laisvalaikiui, sportininkų ugdymui. Per metus sporto infrastruktūra pritraukia ir nemažai respublikinių varžybų, treniruočių stovyklų ir kitų renginių. Sporto centras teikia pasiūlymų ir verslo įmonėms, todėl kalbėtasi apie bendradarbiavimo galimybes.
Aptarta ir šiandien aktuali išmaniųjų technologijų bei dirbtinio intelekto pritaikymo sveikatinimo sektoriuje tema. Apie tai, kaip modernūs skaitmeniniai sprendimai keičia įstaigų vidaus darbo procesus, atsispindi paslaugų kokybėje, savo patirtimi pasidalino Birštono sanatorijos „Versmė“ ir „Eglės sanatorijos“ atstovai.
Susitikime dalyvavusios socialinės apsaugos ir darbo ministrės Jūratės Zailskienės nuomone, savivaldos atstovų bendradarbiavimas su verslininkais, nuolatiniai susitikimai ir diskusijos padeda greičiau surasti reikiamus sprendimus, formuoti gerą kurorto įvaizdį ir pritraukti į jį daugiau turistų. Visgi, pažymėjo ministrė, šis procesas sukuria ir atvirkštinę visuomenės reakciją, todėl ji ragino kurortų atstovus dažniau šia tema kalbėtis su vietos gyventojais, pabrėžti turizmo generuojamą naudą savivaldybei ir visuomenei.
Ministerija, pasak J.Zailskienės, ieško sąlyčio taškų su verslininkais socialinės atsakomybės, nedarbo mažinimo, vyresnio amžiaus asmenų išlaikymo darbo rinkoje, jaunų šeimų politikos klausimais. Ji atsakė į verslo atstovų klausimus apie darbuotojų, atvykstančių iš užsienio, kvotas, minimalaus atlyginimo didinimo galimybes kitais metais, paramos verslui programas.
Kurorto įmonių atstovai diskusijose pasidalino savo įžvalgomis apie verslų plėtros galimybes. Praėjusiais metais kai kurie išgyveno verslo sulėtėjimą, susidūrė su tam tikrais iššūkiais, šiemet tikisi rinkos pagyvėjimo. Visgi šie lūkesčiai yra pagrįsti atsargumu, bandymais prisitaikyti prie kintančios verslo aplinkos. Ir „Čiulba ulba“, ir kempingo „Natur camp glamping“ atstovai laukiamą turizmo pagyvėjimą sieja su paslaugų plėtra į kitus miestus bei klientų iš užsienio pritraukimu. Birštono sanatorijai „Versmė“ netrūksta klientų, visos vietos yra užpildytos, tačiau ji susiduria su kita problema – sanatorijoje trūksta darbuotojų – kambarinių, valytojų, virėjų, virtuvės darbuotojų.
Dalė Lazauskienė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-