Skriaudžiuose pasveikintos mamos ir atidengtas suolelis

8 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Praėjusį sekmadienį Skriaudžių Šv. Lauryno bažnyčioje ir jos prieigose vyko iškilmingos šv. Mišios ir koncertas mamoms „Ačiū, kad esi“. Visos moterys pasveikintos gėlių žiedais, Motinos dienos proga joms gražiausias dainas dovanojo Kauno r. Garliavos kultūros centro moterų choras „C.re.do“.
Po pamaldų vietiniai gyventojai, atvykę svečiai susibūrė erdvėje prie bažnyčios, sveikinimo žodžius tarė LR Seimo narė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė, vicemeras Deividas Dargužis ir kiti. Skambant kanklininkės Agnės Vaitonės atliekamai muzikai, buvo atidengta skulptoriaus Antano Lastausko skulptūrinė kompozicija – suolelis, skirta Skriaudžių – Mažosios kultūros sostinėms metams. Joje pavaizduota Skriaudžių istorijos dalimi tapusi, vietos bendruomenės puoselėjama legenda apie Napoleoną ir pas vietos kleboną suvalgytą vištą. Stilizuotą suolelį pašventino klebonas Antanas Mickevičius.
Skulptūros mecenatas – Vidas Ruseckas.
Algirdo Naudžiaus nuotraukos

