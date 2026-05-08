Balandis ėjikus sukvietė į jubiliejines varžybas kurorte

Šiais metais sukanka 70 metų, kai Antanas Mikėnas iš tolimojo Melburno olimpinių žaidynių į Lietuvą parvežė sidabro medalį. Jo garbei balandžio 25 dieną Birštono stadione surengtos jau 40-osios tarptautinės olimpinio vicečempiono Antano Mikėno memorialo sportinio ėjimo varžybos, kurios subūrė per šimtą įvairaus amžiaus ėjikų iš Birštono, Prienų, Kauno, Jonavos, Vilniaus, Švenčionių, Krakių, Šiaulių, Druskininkų sporto mokyklų bei klubų, šios rungties atstovus iš Latvijos, Lenkijos, Prancūzijos, atvyko žinomų trenerių. Į Europos lengvosios atletikos renginių kalendorių įtrauktos varžybos iki šiol išliko svarbios tarptautiniame sporto kontekste. Jų istorija ir akimirkos pristatytos nedideliame fotografijų stende.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė padėkojo varžybų organizatoriams – Birštono sporto centrui ir A.Mikėno sportinio ėjimo klubui, įteikė padėkos raštą klubo prezidentui Jonui Juozaičiui už ilgametį, atsakingą darbą, ugdant pilietiškus jaunus žmones, nuosekliai puoselėjamas sportinio ėjimo tradicijas ir svarų indėlį stiprinant Birštono sportą bei garsinant kurorto vardą.
Sportinio ėjimo varžybas stebėjo, modernią Birštono sporto infrastruktūrą apžiūrėjo Lietuvos lengvosios atletikos federacijos prezidentas Eimantas Skrabulis ir generalinė sekretorė Nijolė Medvedeva. E.Skrabulis pasidžiaugė prasminga, iki šiol birštoniečių puoselėjama varžybų iniciatyva, kuriose šalia patyrusių sportininkų startuoja pradedantieji. Tradiciškai sportininkus pasveikino, o vėliau ir apdovanojo A.Mikėno dukra Eglė Mikėnaitė-Juodeikienė.
Gilias tradicijas turinčios varžybos prasidėjo Nostalgijos ėjimu, ši rungtis trenerius, buvusius sportininkus, ėjimo entuziastus, senjorus pakvietė petys petin drauge įveikti 500 metrų atkarpą. Vėliau prie starto linijos stojo patys mažiausi, dar tik pirmuosius sportinius žingsnius žengiantys ėjikai, jaunučiai, jauniai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai, kurie pagal savo pajėgumą žingsniavo 1000 m, 3000 m, 5000 m, 10 000 m distancijas.
Atskirose rungtyse pirmąsias vietas iškovojo ėjikai iš Švenčionių, Vilniaus, Kėdainių, Jonavos, Druskininkų, Kauno bei Latvijos atstovai. Ant nugalėtojų pakylos užlipo ir Birštono sporto centro auklėtinis Libertas Kulieša, tarp jaunuolių neturėjęs sau lygių 5000 m distancijoje (21:56.51). Tarp moterų 10000 m distanciją antra įveikė Miglė Damynaitė iš Prienų (57:52.02), nusileidusi tik Latvijos sportininkei. 500 m distancijoje tarp merginų prienietė Deimantė Žilinskaitė užėmė trečią vietą (30:56,65).
Varžybų nugalėtojams ir prizininkams įteikti apdovanojimai – taurės ir medaliai, suvenyrai, bukletai, marškinėliai su A.Mikėno varžybų simbolika. Varžybų organizatorius ir vyr. teisėjas Jonas Juozaitis padėkojo ištikimiems rėmėjams už paramą organizuojant šį sporto renginį: Birštono savivaldybei, Lietuvos lengvosios atletikos federacijai, AB „Birštono mineraliniai vandenys ir Ko“, UAB „Doleta“, viešbučiui „Domus“, restoranui „Old town grill“, kavinei „Sala“ ir kt.
Šių metų varžybų sezonas dar tik įsibėgėja ir sportinio ėjimo rungties atstovų laukia atsakingi startai respublikiniuose mačuose, įvairaus rango varžybose užsienyje, todėl dalyviams palinkėta greitų žingsnių ir sėkmės gerinant asmeninius rekordus.
Dalė Lazauskienė
Audronės Šidiškienės ir Nijolės Juozaitienės nuotraukos
