Pristatyta Išlaužo seniūnijos ataskaita – yra kuo pasidžiaugti, bet yra ir problemų

Balandžio 29 dieną, dalyvaujant Prienų rajono savivaldybės vadovams, Tarybos nariams ir gausiam būriui gyventojų, pristatyta Išlaužo seniūnijos ataskaita už praėjusius metus.
Ataskaitinio susirinkimo metu laikinai seniūno pareigas einanti Rima Žiobienė daugiau dėmesio skyrė ne skaičiams, bet jau atliktų ir dar tik planuojamų darbų, probleminių sričių apžvalgai, kitos aktualios informacijos pristatymui.
Prie svarbesnių, atskiro paminėjimo vertų nuveiktų darbų laikinai seniūno pareigas einanti R. Žiobienė priskyrė vaizdo stebėjimo kamerų įrengimą prie seniūnijos pastato, socialinio būsto, esančio Dambravos kaime, bei seniūnijos administracinio pastato stogų atnaujinimą, valymo įrenginių įrengimą socialiniams būstams Čiudiškių kaime, Išlaužo kapinių tako pratęsimą. Praėjusiais metais seniūnijai pavyko ir šiek tiek atsinaujinti – ūkio darbams ir efektyvesnei viešųjų erdvių priežiūrai įsigytas traktorius, priekaba ir šlaitinis žolės smulkintuvas, o seniūnijos administracija džiaugiasi nauju tarnybiniu automobiliu.
Pradėti darbai bus tęsiami ir šiemet: ir toliau bus tęsiami kapinių takelio tiesimo, dalies seniūnijos patalpų remonto darbai, apšvietimo infrastruktūros plėtra (šiemet ji planuojama Sodybų g. bei Senojo Malūno ir M. Šalčiaus gatvių sankryžoje; avarinių medžių šalinimas, pagal turimas lėšas prižiūrimi keliai, šalinami krūmai prie vietinės reikšmės kelių ir kt. Pernai Išlaužo seniūnijoje asfaltuojamų kelių nebuvo, vyko tik kelių priežiūros ir duobių taisymo darbai, tačiau šiemet planuojama asfaltuoti Šventupės ir Žemaitės gatves.
Anot R. Žiobienės, gana dideliu skauduliu praėjusiais metais tapo Pakumprio kaimo Kumprės gatvės kelias. Pakumprio kaime atsidarius karjerui, šiuo keliu pradėjo judėti sunkiasvoris transportas, ko pasekoje buvo sugadintas kelias, gyventojai skendo dulkėse. Siekiant pagerinti šio kelio būklę, 2025-aisiais buvo pjaunami medžiai, tvirtinamas kelio pagrindas, valyti užslinkę kelio grioviai, taip pat pastatyti kelio ženklai, raginantys vairuotojus važiuoti lėčiau, tik, R. Žiobienės pastebėjimu, deja, ne visi vairuotojai jų paiso. R. Žiobienės žiniomis, šiemet ir pati įmonė planuoja laistyti kelią.
R. Žiobienė džiaugiasi, jog dauguma Išlaužo kaimo gyventojų yra atsakingi, puoselėja savo gyvenamąją aplinką, tačiau tuo pačiu apgailestavo, jog yra žmonių, kurie stambiagabarites atliekas palieka tiesiog pakelėse. Miestelio nepuošia ir apleisti pastatai, kuriems, pasak Savivaldybės mero Alvydo Vaicekausko, tolerancijos mažės.
Ataskaitinio susirinkimo metu gyventojai taip pat buvo informuoti apie suskaitmenintas Prienų rajono kapines, galimybę nemokamai priduoti asbesto atliekas, taip pat kreiptis dėl dalinės kompensacijos individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimui. Seniūnė gyventojams turėjo ir dar vieną gerą naujieną – Čiudiškių piliakalnį įtraukus į investicinį Savivaldybės projektą, jo prieigos bus sutvarkytos europinėmis lėšomis – bus įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, laužavietė ir suoliukai.
Kartu su komanda Išlaužo seniūnijoje lankęsis Savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas pirmiausia pasidžiaugė besikeičiančiu Išlaužo įvaizdžiu. Ir nors, kaip užsiminė laikinai seniūnės pareigas einanti R. Žiobienė, gyventojų skaičius čia mažėja, Išlaužas yra patogioje geografinėje vietoje, todėl meras tiki, jog gyventojų skaičius stabilizuosis.
Kaip ir lankydamasis kitose seniūnijose, Savivaldybės vadovas gyventojus skatino pasiryžti renovuoti daugiabučius namus, taip pat pristatė būsto pritaikymo asmenims su negalia programą bei galimybę ir daugiabučiuose gyvenantiems asmenims gauti kompensaciją nuotekų valymo įrenginiams. Pasak mero, netoliese atsiradus vėjo jėgainių parkui, tam tikru atstumu nuo jėgainių nutolę gyventojai turi teisę į kompensaciją, tad pasidomėti šia galimybe turėtų arčiau Girininkų įsikūrę gyventojai.
Į susitikimą su Išlaužo krašto žmonėmis atvyko ir dalis Tarybos narių. Energetikos srityje dirbantis Aleksas Banišauskas informavo gyventojus apie galimybę grįžti į visuomeninį elektros tiekimą socialiai pažeidžiamoms grupėms (asmenims, gaunantiems socialinę paramą, turintiems negalią ar gaunantiems šalpos išmokas) bei iki 1000 kWh per metus suvartojantiems gyventojams. Jis, kaip ir kiti vietos žmonės save pristatę Tarybos nariai – Jovydas Juocevičius ir Julius Strampickas – kvietė kreiptis į juos rūpimais klausimais.
Priešingai nei praėjusiais metais vykusiame ataskaitiniame susirinkime, šįkart gyventojai turėjo ko paklausti savivaldos atstovų. Jie domėjosi, ką daryti vienišiems žmonėms, kurie neturi galimybės išsivežti asbesto atliekų patys, ar šiemet suplanuoti apšvietimo plėtros darbai neliks tik pažadais, ar planuojama apšvietimo plėtra Jaunimo gatvėje. Gyventojai taip pat apgailestavo, jog ne vienerius metus pateiktas projektas dėl Išlaužo seniūnijos parko sutvarkymo negauna lėšų.
Reaguojant į gyventojų klausimus, buvo pastebėta, jog neturint galimybės išvežti asbesto patiems, konkrečiu atveju bus ieškoma galimybės susikooperuoti su kitais. Laikinai pareigas einančios seniūnės teigimu, šiemet numatytose vietose apšvietimas tikrai bus įrengtas, o Jaunimo g. prioritetinių darbų sąraše kol kas nėra. Bendruomenės parengtas projektas buvo pateiktas dalyvaujamojo biudžeto konkurse, kurį laimi daugiausia gyventojų balsų surinkusi idėja, todėl meras Alvydas Vaicekauskas skatino bendruomenę labiau susivienyti.
Gražučių kaimo gyventojai taip pat domėjosi vandentvarkos planais kaimiškose vietovėse. Gyventojų teigimu, šiuo metu jiems vanduo tiekiamas iš vandens bokšto, kurį patys gyventojai ir prižiūri. Anot mero Alvydo Vaicekausko, griežtėjant reikalavimams, ateityje tokio vandens tiekimo, koks yra dabar, greičiausiai būti negalės, tačiau kol kas nieko konkretaus taip pat nepažadėjo.
Susitikimo metu ne tik aptartos probleminės sritys, bet ir pasidžiaugta aktyvėjančiu kultūriniu gyvenimu, prie kurio prisideda ir bendruomenė. Šie metai Išlaužo kraštui taip pat bus ypatingi, mat šiemet Išlaužo mokykla ir parapija mini 100 metų jubiliejines sukaktis.
Rimantė Jančauskaitė