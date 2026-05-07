Opozicija davė toną diskusijoms

Balandžio 30 d. vykusiame Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti 29 sprendimai. Stiprinant bendradarbiavimą, siekiant sklandesnio dialogo su rajono verslininkais, gerinant aktualios informacijos gavimą ir perdavimą, Taryboje patvirtinta naujos sudėties Prienų rajono savivaldybės verslo taryba.
Užkliuvo lėšų skyrimo prioritetai
Tikslinant Savivaldybės biudžetą, opozicijos atstovai išsiaiškino, kad iš Kultūros paveldo programos bus „nubraukta“ apie 40 tūkst. eurų, kurie, anot jų, atiteks Savivaldybės įvaizdžio programai. Tarybos nariams parūpo, kokių darbų kultūros paveldo srityje bus atsisakyta. Pranešėjos teigimu, pirmame pusmetyje lėšų neprireiks, nes darbai bus atliekami vėliau. Tuomet opozicijos nariai išsakė susirūpinimą dėl Savivaldybei kilusio sumanymo skirti net 98 tūkst. eurų žinomų menininkų pasiūlytai meno instaliacijai „Namas“, kurios idėja, svarstant šių metų biudžetą, su politikais nebuvo aptarta.
Visų pirma, suabejota dėl aukštos instaliacijos kainos, vėliau – dėl Savivaldybės pasirinktų prioritetų, kokiems poreikiams skirti biudžeto lėšas. Užkliuvo ir šiam meno projektui įgyvendinti parinkta vieta – prie senųjų kapinių tvoros, šalia varnų apgyvendintų medžių, ir tai, kad „namas“ bus be stogo. Politikai norėjo daugiau sužinoti ir apie naujos erdvės įveiklinimą bei gauti atsakymą, kodėl tokie traukos objektai kuriami išskirtinai Prienuose, nors jų pasigendama ir kaimiškose teritorijose. Dėl šių priežasčių opozicijos atstovai susilaikė ir nuo balsavimo.
Į pastabas atsakęs meras Alvydas Vaicekauskas teigė, kad meno instaliacijai statyti buvo pasiūlytos kelios vietos, taip pat prie Nemuno, kiekviena jų, pasak architektų, turėjo tam tikrų minusų. Mero žiniomis, naujoje erdvėje plenerai vyks tol, kol ji bus įrengta, vėliau ji bus skirta šeimoms su vaikais. Pasak jo, traukos objektai pirmiausia kuriami ten, kur perspektyvu, nėra grėsmės, kad, nelikus gyventojų, jie taps nereikalingi.
Meno instaliacijos tema dar kartą iškelta svarstant kitą sprendimo projektą – valdantiesiems pasiūlius didinti socialinio transporto paslaugų tikslinių grupių asmenims kainas, t. y. vieno kilometro įkainį, teikiant pavėžėjimo paslaugas. Asmenų su negalia dienos centro lankytojams kaina didės nuo 0,05 iki 0,07 Eur/km; vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms, socialinę riziką patiriančioms šeimoms ir kt. – nuo 0,35 iki 0,50 Eur/km.
Pacientai nemokamai bus pavėžėjami į hemodializes.
Apeliuodami į tai, kad tikrai ne visi asmenys ar šeimos įstengs susimokėti už paslaugą, opozicijos nariai Loreta Jakinevičienė ir Algis Marcinkevičius siūlė taip drastiškai nedidinti pavėžėjimo įkainių, o skirtumą kompensuoti iš Savivaldybės biudžeto. Pasak jų, galbūt šiandien yra svarbiau parodyti socialinį jautrumą nei pastatyti simbolinę meno erdvę.
Tarybos nariams priminta, kad Savivaldybė socialiai pažeidžiamiems gyventojams užtikrina didelę įvairovę nemokamų veiklų Socialinių paslaugų centre, o mokestį už pavėžėjimą vertėtų traktuoti, kaip savotišką drausmės mokestį, nes kai kurie įprato socialiniu transportu naudotis kaip taksi.
Sprendimas patvirtintas 15-kos politikų balsais, 2 nepritarė, 6 susilaikė.
Taryba pritarė socialines paslaugas namuose teikiančių darbuotojų kelionės išlaidų kompensacijos didinimui – vieno kilometro įkainis padidintas nuo 0,30 iki 0,42 Eur, atsižvelgiant į išaugusias kuro ir transporto išlaikymo sąnaudas.
Kiti klausimai
Posėdyje patvirtintos naujos Gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės; Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašas. Taip pat sudaryta Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisija; atnaujintas teisinis reguliavimas dėl gyventojų telkimo visuomenei naudingai veiklai. Apsvarstyta nemažai klausimų, susijusių su Savivaldybės turto valdymu, žemės sklypų aukcionais ir teritorijų planavimu, valstybinės žemės sklypų perdavimu Savivaldybei susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros reikmėms. Išklausyta Tarybos nario Jovydo Juocevičiaus pristatyta Antikorupcijos komisijos veiklos ataskaita.
Mažumos valanda – atsakymai ir požiūriai
Po posėdžio surengta gan aštri Savivaldybės tarybos mažumos valanda, kurios metu opozicijoje dirbantys politikai merui, Administracijos atstovams pateikė nemažai rūpimų klausimų ir davė toną diskusijoms.
Opozicijos lyderė L.Jakinevičienė turėjo priekaištų dėl, jos manymu, nepakankamo opozicijos narių inicijuotų susitikimų, pasiūlymų viešinimo Savivaldybės internetinėje svetainėje ir socialiniuose tinkluose.
A.Marcinkevičius klausė apie Savivaldybės planus kaimo vietovėse plėtoti sportines ir kitas bendruomenines veiklas, prašė pateikti statistiką, kiek per praeitą laikotarpį jose surengta Trečiojo amžiaus universiteto organizuojamų paskaitų, koncertų, kitų renginių.
Mero teigimu, kaimo vietovių gyventojams veiklas organizuoja ir Trečiojo amžiaus universitetas, ir Visuomenės sveikatos biuras, ir kultūros įstaigos, ir bendruomenės, tik reikia pačių žmonių aktyvumo ir įsitraukimo.
Diskusijai pakrypus apie konkrečiai TAU senjorams kaimuose organizuojamas veiklas, jas koordinuojanti Tarybos narė Rima Zablackienė teigė, kad universiteto klausytojais gali tapti visi pageidaujantieji, tik reikia pateikti prašymus. Jos teigimu, daugelis veiklų vyksta Prienuose, tačiau ir seniūnijose per pusmetį surengiami 2–3 išvažiuojamieji renginiai. Tam, kad veiklos seniūnijose vyktų nuolat, turėtų susirinkti pakankamas skaičius žmonių.
Julius Strampickas domėjosi, ar sprendimas centralizuoti buhalterijas pasiteisino, kokių yra trikdžių. Mero teigimu, sprendimas buvo reikalingas ir savalaikis, nors neslėpė, kad kyla tam tikrų iššūkių dėl naujos programinės įrangos įdiegimo. Anot Prienų švietimo pagalbos tarnybos direktorės pavaduotojos R.Zablackienės, darbuotojų netrūksta, daliai jų išėjus iš darbo, buvo priimta naujų. Šiuo metu dirba 24 darbuotojai, visos priskirtos funkcijos yra atliekamos.
Arūnas Vaidogas teiravosi, kokia bus Savivaldybės reakcija į skaudų įvykį vienoje iš Marijampolės mokyklų, galbūt svarstoma imtis tam tikrų priemonių, stiprinant mokinių saugumą ir patekimo į ugdymo įstaigas kontrolę. Mero teigimu, mokinių saugumas – vienas iš prioritetų, apie tai diskutuota su mokyklų vadovais, policijos ir kitų tarnybų atstovais, prašyta aktyviai bendradarbiauti, užtikrinant vaikų saugumą, šalinant spragas, stiprinti ryšius su tėvais. Kol kas diegti konkrečias saugumo priemones neplanuojama.
Jovydas Juocevičius prašė Savivaldybės peržiūrėti prioritetus, iš naujo reitinguoti Prienų rajono pėsčiųjų ir dviračių takus, ir kreiptis į VIA Lietuva su prašymu pakoreguoti sudarytą šių objektų plėtros ar rekonstrukcijos darbų sąrašą. Jo nuomone, Mauručių –Skriaudžių takas šiame sąraše nusipelnė pirmumo.
Mažumos atstovai pageidavo Savivaldybės atstovų komentarų dėl galimybės užtverti senųjų Prienų kapinių tvorą; prašė pagrįsti pasirinktus konkurso į Išlaužo seniūnijos seniūno pareigas reikalavimus; domėjosi viešųjų pirkimų organizavimu, Savivaldybės biudžeto surinkimo prognozėmis, kadrų politika ir reikiamų specialybių specialistų pritraukimu į rajono įstaigas.
Mažumos valanda išryškino požiūrius, prioritetus, bet gauta informacija, aptartos aktualijos galbūt prisidės prie sklandesnio valdančiųjų bei opozicijos dialogo.
Dalė Lazauskienė