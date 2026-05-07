Balandžio 28 d. Ašmintos laisvalaikio salėje vyko Motinos dienos minėjimas „Kas motulės dainose sudėta“.
Renginio metu pristatyta Irenos Mažeikienės karpinių paroda „Odė gyvenimui“, skambėjo dainos, skirtos mamoms ir močiutėms, kurias atliko Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“, poezijos eiles skaitė bibliotekininkė R. Šiugždinienė. Su Motinos diena stiprybės ir sveikatos palinkėjo Pakuonio seniūnijos seniūnas A. Keturakis, o šventės dalyvės apdovanotos žydinčiomis gėlėmis.
Rima Vilkienė
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė
-
Parduoda augalinį gruntą-juodžemį. Atveža. Gali išskaidyti mini ekskavatoriumi. Tel. 0 686 87 161. Žemės kasimo darbia mini ekskavatoriumi, savivarčio paslaugos. Tel. 0 686 87 161. Parduodame džiovintas, skaldytas beržo malkas. Tel. 0 614 97 744. Durys – per 3 dienas!
„žmoniškomis kainomis“
Gaminu duris – ypatingai šiltas, saugias nuosaviems namams, ūkiniams pastatams ir rūsiams. Dirbame ir žiemos metu. Tel. 0 653 93 193.
Buitinės technikos taisymas: šaldytuvų, šaldiklių, skalbimo mašinų. Tel. + 370 622 02 208. Parduodu sausas, kapotas malkas, laikomas po stogu, vežame ir mažais kiekiais. Išrašome sąskaitas. Tel. 0 648 61 061. Pilnas pamatų įrengimas (nustumdymas, polių gręžimas, rostverkas, armatūros karkasai, apšiltinimas ir užpylimas). Tel. 0 620 85350. Betonavimo, mūrinimo ir griovimo darbai. Tvorų montavimas. Tel. 0 600 96 399. VISI SANTECHNIKOS DARBAI: šildymo, vandentiekio, kanalizacijos, dujinių, vanduo-oras, kieto kuro katilinių įrengimas. Komplektuojame kokybiškas santechnikos medžiagas su nuolaidomis. Tel. 0 640 39 204. Nuolat perkame miškus ir žemės ūkio paskirties žemės sklypus visoje Lietuvoje. Sklypai gali būti išnuomoti, areštuoti ir kt. UAB „Agroland“. +370 683 33 955.
Autobusiukų nuomaDarbo skelbimaiDarbuotojų paieška
-
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
Raskite mus Facebooke:
Skelbimai:
-