„Kas motulės dainose sudėta“

7 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balandžio 28 d. Ašmintos laisvalaikio salėje vyko Motinos dienos minėjimas „Kas motulės dainose sudėta“.
Renginio metu pristatyta Irenos Mažeikienės karpinių paroda „Odė gyvenimui“, skambėjo dainos, skirtos mamoms ir močiutėms, kurias atliko Ašmintos laisvalaikio salės folkloro grupė „Ošvenčia“, poezijos eiles skaitė bibliotekininkė R. Šiugždinienė. Su Motinos diena stiprybės ir sveikatos palinkėjo Pakuonio seniūnijos seniūnas A. Keturakis, o šventės dalyvės apdovanotos žydinčiomis gėlėmis.
Rima Vilkienė
Ašmintos laisvalaikio salės renginių organizatorė

