Ambicingas projektas įveiklinti Nemuno pakrantę – jau pakeliui

Kelių milijonų eurų vertės pėsčiųjų ir dviračių takas, besidriekiantis Nemuno pakrante nuo Greimų tilto iki Šlaito bei Kalnų g. sankryžos ir susijungiantis su esama trasa sakurų parko link – ne utopija, o konkretus projektas, virtęs sprendiniais, su kuriais turėjo progą susipažinti ir visuomenės atstovai.
Prienų rajono savivaldybės skelbtą konkursą laimėjusios vienos didžiausių infrastruktūros inžinerijos įmonių Lietuvoje UAB „Tyrens Lietuva“ projektuotojų komanda surengto viešo nuotolinio susirinkimo metu pristatė Nemuno pakrantės Prienuose sutvarkymo projektinius pasiūlymus – pėsčiųjų tako, inžinerinių tinklų ir statinių atkarpoje nuo Greimų tilto (Vytauto gatvė) iki Šlaito gatvės statybos projektą, atsakė daugiausia į gretimų sklypų savininkus dominančius klausimus.
Gyventojai būsimo tako laukia su nekantrumu: norisi kuo greičiau pasivaikščioti ilgesniu ir vaizdingu maršrutu, smalsu, kaip pavyks įveiklinti šlaituotą pakrantę.
UAB „Tyrens Lietuva“ atstovų teigimu, projektuojant siekta maksimaliai prisitaikyti prie dabartinės gamtinės situacijos, išsaugoti kuo daugiau esamų želdinių. Visgi, siekiant įkomponuoti naujus konstrukcinius sprendinius į kraštovaizdį, iššūkių kėlė sudėtingas reljefas, teko įvertinti galimą šlaitų eroziją, potvynių ir ledonešių riziką, prisitaikyti prie aplinkosauginių reikalavimų, išlaikyti atstumus iki privačių sklypų ribų. Todėl sprendiniai rengti atsakingai ir nuosekliai, surinkta nemažai informacijos apie šią teritoriją. Buvo atlikta topografinė nuotrauka, geologiniai ir batimetriniai tyrinėjimai, skenuojant upės dugną, gauti Nemuno upės archyviniai hidrologiniai duomenys, domėtasi Prienų miesto istorija, inventorizuoti pakrantės medžiai, atliktas arboristinis vertinimas, vyko derinimai su Saugomų teritorijų tarnyba dėl apribojimų Nemuno kilpų regioniniame parke.
Pasak pristatyme dalyvavusių architektų, šiuo projektu siekiama ne tik sutvarkyti pakrantę, bet ir sukurti gyventojams patogią viešąją erdvę, kurioje būtų malonu leisti laisvalaikį, ilsėtis, pabūti arčiau gamtos.
Beveik 800 metrų ilgio ir 3 m pločio pėsčiųjų-dviračių takas prasidės nuo Greimų tilto ir ties Šlaito gatve susijungs su šiuo metu įrenginėjamo tako atkarpa, taip užtikrins patogų judėjimą palei Nemuną. Visas takas projektuojamas taip, kad išilginiai nuolydžiai neviršytų 5 proc., todėl bus tinkamas naudoti asmenims su negalia.
Nuo tilto iki Revuonos upelio (ties „Žiburio“ kalneliu) takas bus pakeltas ant platformos polių, juos integruojant į Nemuno pakrantės šlaitą. Ši atkarpa bus su apžvalgos aikštele – balkonu kraštovaizdžiui apžvelgti, poilsio suoliukais, turėklais, išplatėjimais prasilenkimui su dviračiais, LED apšvietimu. Ketinama išsaugoti žemiau, netoli tilto, rastą atraminę sienelę iš akmenų (spėjama, kad tai senojo tilto likučiai). Šioje vietoje bus suformuota aikštelė su palikta galimybe kada nors po tiltu pratęsti tako jungtį su kitapus esančia krantine.
Takas susijungs su Nemuno gatve, šioje vietoje suprojektuota aikštelė yra aukščiausia trasos vieta, esanti 90 cm žemiau, nei pati gatvė. Šlaitas bus tvirtinamas biokoriais bei barjeru, saugančiais nuo erozijos. Prioritetas teiktas natūralioms medžiagoms – natūralaus akmens trinkelėms, medžiui, kad harmoningai derėtų su aplinka.
Toliau negrįstu, natūraliu gamtiniu taku bus nusileidžiama žemyn iki Revuonos upelio. Jo krantus svarstoma sutvirtinti akmenimis. Gretimoje teritorijoje palikta erdvės meniniams akcentams, kitiems poreikiams.
Anot architektų, už upelio nutiesta tako dalis galimai bus užliejama vandens, atsidurs po ledu, todėl čia neprojektuojama turėklų, kitų įrenginių, kuriuos ledonešis galėtų sugriauti.
Architektai pristatė savo pasiūlymus, kaip, atsižvelgiant į šios vietos istorinę bei emocinę vertę, būtų galima sutvarkyti ir pritaikyti gyventojų poreikiams „Žiburio“ kalnelio teritoriją bei papėdėje esančią pievutę prie Nemuno. Išgrįsti takai, suformuoti nauji gėlynai, suoliukai susitikimams ir meditacijai, menine sienute pridengta neišvaizdi transformatorinė, suremontuoti laiptai, lauko erdvė, skirta literatūriniams ir muzikiniams renginiams.
Tolimesnė tako atkarpa įsprausta tarp privačių sklypų ir Nemuno vagos, todėl žmonių saugumui bus suformuotos gyvatvorė ir atraminė sienelė. Vėl išplatėjusioje teritorijoje pakaks vietos poilsio aikštelėms ir atokvėpio vietoms, vaikų žaidimų įrenginiams, Kneipo basų kojų takui, grilio aikštelėms, informaciniams stendams.
Gyventojai domisi šiuo projektu, tai patvirtino ir jų klausimai, užduoti iš anksto ar pristatymo metu. Jie teikė pasiūlymų dėl apželdinimo ties privačiais sklypais, šlaitų sutvirtinimo, teiravosi apie galimybę šiame etape prie Nemuno įrengti prieplauką, stebėjimo kameras, treniruoklius ir kt.
Po projekto viešo svarstymo bus rengiami dokumentai statybos leidimui gauti, o vėliau – techninis projektas, kuomet dar bus galima koreguoti sprendinius.
Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Savivaldybės lėšomis.
Dalė Lazauskienė