Romantinė muzika – tai meilė, ilgesys, svajonės ir prisiminimai. Tai – istorijos, paliečiančios giliausias mūsų sielos stygas ir leidžiančios bent trumpam pabūti akimirkoje, kurioje svarbiausia – jausmas.
Jauki ir šilta atmosfera pripildė Šilavoto laisvalaikio salę, kurioje vyko romantinės muzikos vakaras „Tu man sakei, kad ateisi“. Romantinių dainų ir poezijos posmų puokštę vakaro dalyviams dovanojo Šilavoto laisvalaikio salės folkloro grupė „Akacija“ (vad. S. Blėdienė). Gausių aplodismentų ir nuoširdaus palaikymo sulaukė jaunųjų atlikėjų Ramunės ir Dominyko atliekama muzika ir dainos. Vakarą vainikavo Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro vokalinio ansamblio „Radasta“ (vad. A. Bareišienė) koncertinė programa. Programoje skambėjo ne tik puikiai atliekamos dainos, bet ir Birštono – Prienų krašto kūrėjų klubo „Gabija“ narės, poetės Vilytės Stelmokienės skaitomos eilės. Nuoširdžiai dėkojame visiems renginio dalyviams už bendrystę ir akimirkas, praleistas kartu.
Šilavoto laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė Saulė Blėdienė
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
