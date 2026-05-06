Orientavimosi sporto varžybose ,,Prienų Šilo Taurė 2026“

Gegužės 2–3 dienomis Prienų miškai ,,ošė“ nuo sportininkų gausos. Prienuose vyko orientavimosi sporto varžybos ,,Prienų Šilo Taurė 2026“. Į varžybas susirinko per keturi šimtai dalyvių. Atvyko ir dalyvių iš užsienio: Latvijos, Norvegijos, Didžiosios Britanijos. Varžybos vyko ir bėgte, ir kalnų dviračiais. Rungties bėgte dalyviai varžėsi 33 amžiaus grupėse, kalnų dviračiais – 12-oje grupių nuo 12 iki 90 metų. Dviejų dienų taškai buvo sumuojami.
Šių varžybų metu buvo vykdomos atrankos į įvairaus amžiaus Lietuvos rinktines, varžybos įtrauktos į kaip Moksleivių lygos, Lietuvos veteranų „Perlas Go“ taurės etapus.
Stipriausioje vyrų Elito grupėje nenugalimas buvo Šiaulių klubo ,,Sakas“ atstovas Kevinas Olišauskis.
Moterų Elito grupėje nugalėjo Malvina Girinskytė (,,Arboro“, Krekenava), antrą vietą iškovojo Prienų klubo ,,Šilas“ atstovė Deimantė Motiejūnaitė.
Šauniai pasirodė jaunieji Prienų sporto centro ir klubo ,,Šilas“ auklėtiniai. Mergaičių 14 metų amžiaus grupėje nenugalima buvo Ema Valatkaitė, o dvylikamečių berniukų – Kostas Milkevičius. Jie abu po pirmosios dienos buvo antri, tačiau antrąją dieną, kai buvo ilgesnės trasos, su kaupu įrodė savo pranašumą ir tapo čempionais. Dvylikamečių berniukų grupėje ant nugalėtojų pakylos taip pat lipo prieniškis Adrijus Kazlauskas, iškovojęs trečią vietą.
Prizines vietas taip pat iškovojo ir du mūsų auklėtiniai V14 amžiaus grupėje – antrą vietą – Kajus Večerskas, trečią – Oskaras Liniauskas.
Netoli prizininkų pakylos liko ir V16 amžiaus grupės sportininkai. Antanas Arlauskas užėmė penktą vietą, Justas Lukša – šeštą vietą.
Tarp suaugusiųjų, vyrų A grupėje, čempionu tapo ,,Šilo“ atstovas Benas Radzivonas, V55 grupėje antrą vietą iškovojo Algirdas Žiogas. Ketvirti liko: V45 grupėje – Andrius Jasiūnas, V50 – Andrius Valatka, V60 – Zenonas Radzivonas. Dviratį mynęs Pranas Mockus savo grupėje DV55 liko šeštas.
Būtų labai sunku suorganizuoti tokio masto varžybas be rėmėjų pagalbos.
Ačiū Prienų rajono savivaldybei, UAB ,,Trilogija“, UAB ,,Mačiūnai“, restoranui ,,Beržas“, UAB ,,S-Sportas“, Lietuvos moksleivių sporto asociacijai, Prienų sporto centrui, Šilavoto seniūnijai.
Ačiū informaciniams rėmėjams – laikraščiui ,,Naujasis Gėlupis“, UAB ,,Gyvenimas“.
Audrius Deltuva
Nuotraukos Faustos Makštutytės