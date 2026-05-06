Kiekvienas vaikas turi supergalių

6 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Balandžio 23 dieną Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriuje vyko tradicinė rajoninė mokinių konferencija „SUPerGaliu“, organizuota pagal „Erasmus+“ KA1 akreditacijos projektą Nr. 2025-1-LT01-KA121-SCH-000332831.
Į konferenciją atvyko mokiniai, jų mokytojai bei mokinio padėjėjai iš visų Prienų rajono mokyklų. Sklandžią ir jaukią konferencijos eigą įprasmino ją vedę šeštos klasės mokinys Arvydas ir mokytoja Valdonė. Sėkmės mokiniams linkėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas R. Zailskas, ir mokyklos direktorius R. Makaveckas. Šventinę nuotaiką kūrė 2–4 klasių mokinių dūdelių ansamblio nuotaikingas pasirodymas (vadovė mokytoja A. Armonienė) bei 3 kl. mokinių spektaklis „Namai yra ten, kur gyvena mano širdis“ (vadovė mokytoja A.Balkūnienė), pakvietęs susimąstyti apie draugystės svarbą.
Didžiausias dėmesys skirtas mokinių praktinėms veikloms, per kurias jie galėjo atsiskleisti skirtingose srityse. Dirbdami grupėse, jie gamino sumuštinius (edukatorė – mokinio padėjėja V.Kursienė), dalyvavo fizinio aktyvumo veikloje „Judėsiu – būsiu sveikas!“ (mokytojas R. Meškauskas), kūrė „Draugystės medį“ (mokytojas G.J. Ačas) bei diskutavo tema „Mes skirtingi, bet vieningi“ (spec. pedagogė R. Juodsnukienė). Aktyviai dalyvaudami šiose veiklose vaikai atrado savo „supergalias“: drąsą bendradarbiauti, kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi bei gebėjimą būti kartu su kitais.
Pasibaigus praktinėms veikloms, konferencijos dalyviai vaišinosi draugų suteptais sumuštiniais ir arbata, bendravo ir dalijosi įspūdžiais. Renginio pabaigoje vyko jo refleksija, kurią papuošė muzikiniai pasirodymai – skambėjo Užnemunės pagrindinės mokyklos Išlaužo skyriaus mokinių (mokytoja A. Armonienė) atliekamos dainos. Konferencijos dalyviai skirstėsi į namus, nešini organizatorių padėkomis.
Tradicinė „SUPerGaliu“ mokinių konferencija dar kartą parodė, kad kiekvienas vaikas turi savo stiprybių, kurios atsiskleidžia tinkamai parinkus veiklas.
Konferencijos organizatorės: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Ramoškienė ir mokytoja Valdonė Rasimienė

