Kai balsas tampa vertybe

Globos namų kasdienybė dažnai susideda iš mažų, bet reikšmingų akimirkų – pokalbių, bendrų veiklų ir buvimo kartu. Tačiau kartais į šią kasdienybę įžengia iniciatyvos, kurios leidžia pažvelgti plačiau – pamatyti, kad net ir čia gimsta indėlis į visos visuomenės ateitį.
Tokia patirtimi mūsų bendruomenei tapo dalyvavimas lietuvių kalbos išsaugojimo ir įgalinimo projekte „Kurk garsyną“. Šio projekto tikslas – sukurti nemokamai prieinamą lietuvių kalbos garsyną, kuris ateityje bus naudojamas kuriant šnekos atpažinimo sistemas, dirbtinio intelekto sprendimus ir kitas technologijas, gebančias veikti lietuvių kalba.
Iš pirmo žvilgsnio – tai tiesiog sakinių skaitymas. Tačiau iš tiesų – tai daug daugiau. Tai galimybė žmogui būti išgirstam ir tapti dalimi to, kas išliks.
Prie projekto prisidėjo mūsų Globos namų gyventojai Stanislava ir Jonas. Jų dalyvavimas parodė, kad kiekvienas gali įsitraukti į prasmingą veiklą, nepriklausomai nuo patirties ar ankstesnio susidūrimo su technologijomis. Įrašymo metu jie skaitė pateiktus sakinius, stengdamiesi kuo tiksliau perteikti lietuvių kalbos skambesį, intonaciją ir tartį.
Gyventojai įgarsino daugiau nei dvi valandas garso įrašų, per kurias buvo perskaityta dešimtys sakinių ir frazių. Kiekvienas jų – su pastanga, su dėmesiu ir noru pasakyti taisyklingai. Kartais žodžiai pasimesdavo, kartais tekdavo pakartoti, tačiau būtent šiose akimirkose atsiskleidė tikrumas – žmogiškas, nuoširdus, gyvas.
Įrašymo metu netrūko šypsenų – jos kūrė jaukią ir natūralią atmosferą, stiprino tarpusavio ryšį ir leido patirti bendrystės džiaugsmą. Šio proceso palydovu tapo socialinė darbuotoja Birutė, kuri padėjo užtikrinti sklandžią veiklos eigą, prisitaikyti prie technologinių sprendimų. Jos padrąsinimas ir dėmesys padėjo gyventojams drąsiau įsitraukti į šią naują patirtį.
Projektas atskleidė paprastą, bet svarbią tiesą: lietuvių kalba gyva ne tik vadovėliuose, ji gyva žmonių balsuose – kiekvienoje ištartoje frazėje, kiekviename bandyme ir kiekviename pakartojime.
Surinkti įrašai taps dalimi didesnio tikslo – padės užtikrinti, kad lietuvių kalba skambėtų ir skaitmeninėje erdvėje, kad technologijos gebėtų ją atpažinti ir vartoti. Tai reiškia, kad net ir nedidelis įrašas šiandien gali turėti reikšmę rytoj.
Dalyvavimas projekte tapo ne tik veikla, bet ir prasminga patirtimi, sujungusia žmogų, kalbą ir ateitį. Kartais pakanka vieno padrąsinančio žodžio, kad žmogus išdrįstų pabandyti – o būtent iš tokių mažų žingsnių gimsta dideli, reikšmingi darbai.
Birutė Bajorienė
Prienų globos namų socialinė darbuotoja
Laikraščio veiklą ir projektą „Gyvenimo medis augina naujas šakas“ iš dalies remia VšĮ „Medijų rėmimo fondas“ (2026 m. bendrai skirta suma – 35534 Eur).
