Šventė atnaujintoje bibliotekoje

Balandžio 23-iąją Birštono viešosios bibliotekos slenkstį peržengę Birštono savivaldybės vadovai, kurorto įstaigų darbuotojai, bibliotekos lankytojai pateko į teatralizuotą šventę. Peržengusius bibliotekos slenkstį pasitiko Mimų teatro aktoriai, visiems dovanoję knygų skirtukus, pakvietę nusifotografuoti atminčiai. O ir svečiai atvyko ne tuščiomis – nešini gėlėmis, dovanomis, saldžiaisiais pyragais. O to priežastis – būtinybė pasveikinti bibliotekos kolektyvą ir visą skaitančią bendruomenę keturgubos šventės proga.
Praėjusį ketvirtadienį bibliotekoje paminėta ne tik prasidėjusi Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė bei Pasaulinė knygos ir autorių teisių diena, bet ir ypatingas kurorto bibliotekos 20-ties metų veiklos šiose patalpose jubiliejus. Prieš šią sukaktį atlikti būtini remonto darbai, kurių metu buvo atnaujinta bibliotekos pastato išorė ir prieigos, tad knygų namai vėl sutvisko naujumu.
Į biblioteką susirinkusius birštoniečius šiomis progomis, bet ypač su „įkurtuvėmis“ po beveik metus trukusios renovacijos pasveikino Birštono viešosios bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė. Dėkodama ištikimiems skaitytojams už tai, kad kantriai ištvėrė nepatogumus patenkant į pastatą, ji priminė, kad jie vėl gali naudotis lauke įrengtu knygomatu ir knygų grąžinimo dėže.
Direktorė padėkojo bibliotekos lankytojams, knygos bičiuliams – už ištikimybę, Birštono savivaldybės vadovams – už finansinę paramą, sudarytas galimybes lankytojams teikti būtinas paslaugas.
Birštono savivaldybės merė Nijolė Dirginčienė sveikinimo kalboje pažymėjo, kad kurorto biblioteka su filialais Birštono vienkiemyje, Nemajūnuose ir Siponyse yra išskirtinė ne tik savo erdvėmis, bet ir veikla, renginiais, organizuojamu užimtumu įvairaus amžiaus gyventojams. Savo padėką ji skyrė bibliotekos direktorei ir jos vadovaujamam kolektyvui, kurio pastangų dėka ši įstaiga tapo jaukiu Birštono kurorto bendruomenės centru. Biblioteka Birštone įkurta prieš 78 metus ir iki šiol jos paslaugos yra reikalingos žmonėms.
Po sveikinimo žodžių dalyviai klausėsi aktorės Virginijos Kochanskytės įžvalgų apie bibliotekos reikšmę, bibliotekininkų vaidmenį visuomenės gyvenime, apie tai, kokią įtaką Birštonas darė kūrėjams, skaitė poeziją, o saksofono virtuozas Laimonas Urbikas praskaidrino nuotaiką džiazo melodijomis.
Įstaigos sukakties proga bibliotekos darbuotojams skirti rožių žiedai. Lankytojus nudžiugino organizuotas „Aklas pasimatymas su knyga“, o vaikai buvo pakviesti įsitraukti į jiems suplanuotas veiklas. Popietės dalyviai buvo pakviesti paskanauti jubiliejinio torto.
„Birštono versmių“ informacija
Dalės Lazauskienės nuotraukos
