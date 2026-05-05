Stakliškių seniūnės N. Ivanovienės žvilgsnis į praėjusius metus ir naujus darbus

Visą balandžio mėnesį Prienų rajone vyksta seniūnijų ataskaitiniai susirinkimai. Nuveiktus darbus, problemines sritis ir ateities planus su gyventojais jau aptarė bemaž pusė rajono seniūnų, o balandžio 23 dieną savo ataskaitą už praėjusius metus pristatė Stakliškių seniūnijos seniūnė Nijolė Ivanovienė.
Ataskaitos pristatymą seniūnė pradėjo liūdnomis žiniomis – nepaisant to, jog Stakliškių seniūnijoje sodybos nelieka tuščios, gyventojų skaičius per praėjusius kelerius metus sumažėjo per 70 gyventojų. Seniūnė svarsto, jog tai lemia ne tik gimstamumo mažėjimas, bet ir pasikeitusi kuro kompensacijos tvarka ir tai, jog Vilniuje prisiregistravusiems gyventojams mokama vienkartinė išmoka.
Tačiau susitikimo metu seniūnė turėjo ir kuo pasidžiaugti – tai ir aktyviu kultūriniu gyvenimu, puoselėjamomis tradicijomis, renginių gausa, ir nuveikti darbai – nuo aplinkos tvarkymo iki infrastruktūros plėtros. Praėjusiais metais Stakliškių seniūnija įsigijo keltuvus ir pakylas scenai, buvo sukurta funkcionali erdvė renginiams organizuoti, gyventojų patogumui praplėstas gatvių apšvietimas Pieštuvėnuose (Liepų g.), išasfaltuota Ežero gatvė Gripiškių kaime bei atliktas paprastas remontas Žiedo gatvėje Vyšniūnuose.
Seniūnė taip pat pasidžiaugė pirmuoju Stakliškių seniūnijoje renovuotu daugiabučiu Pikelionių gyvenvietėje, taip pat pradėtomis Užuguosčio bibliotekos ir Jiezno PSPC Stakliškių ambulatorijos renovacijomis, Užuguosčio bažnyčios bokštų ir parapijos namų remontu, praplėstais vandentiekio ir nuotekų tinklais Klevų gatvėje ir kitais darbais.
Vaizdingoje vietoje įsikūręs Stakliškių kraštas šiltuoju metų laiku ypač mėgstamas poilsiautojų, todėl praėjusiais metais dėta nemažai pastangų, kad atvykusieji jaustųsi patogiai, o, pasibaigus viešnagei, namo grįžtų su gerais atsiliepimais apie mūsų kraštą. Todėl čia nuolat prižiūrima lankomų objektų ir kitų viešųjų erdvių aplinka, Stakliškių Atminimo kalnelyje įrengtas šviečiantis užrašas „Stakliškės“, įrengtos persirengimo kabinos poilsiavietėse prie Guostaus ežero, o šiemet planuojama įrengti ir plaukiojantį fontaną su aeratoriumi tvenkinyje, esančiame kultūrinių renginių ir poilsio erdvėje, Stakliškėse.
Anot N. Ivanovienės, pagal užimamą plotą Stakliškių seniūnija yra viena iš didžiausių rajono seniūnijų, todėl darbų čia niekada netrūksta. Šiais metais seniūnija taip pat turi nemažai užmojų. Anot seniūnės, šiemet planuojama pradėti renovuoti seniūnijos administracinį pastatą, praplėsti vandentiekio ir kanalizacijos trasas Vilniaus, Trakų, Mokyklos, Kauno ir Sodų gatvėse, užtaisyti asfaltbetonio dangos duobes gatvėse, esančiose Stakliškių, Vyšniūnų, Lielionių, Pieštuvėnų, Užuguosčio gyvenvietėse. Šių metų planuose taip pat – vaizdo stebėjimo kamerų įrengimas prie bendro naudojimo konteinerių, gatvių apšvietimo plėtra, avarinių bešeimininkių statinių (buvusių fermos pamatų – Lielionių k. Tuopų g. ir Užuguosčio k. Gelužio g. bei buvusio malūno – Stakliškių k. Ramybės g.) nuvalymas, avarinių medžių šalinimas ir kiti darbai.
Susitikime su gyventojais dalyvavęs Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas taip pat pasidžiaugė gražėjančia seniūnija, atsinaujinančiomis įstaigomis. Meras supranta, jog visi gyventojai nori gyventi gražiai ir patogiai, važinėti asfaltuotais keliais. Visgi, pasak Savivaldybės vadovo, kasmet kelių remontams Savivaldybė papildomai skiria apie 2 mln. eurų, tačiau asfaltuotinų gatvių poreikis vis tiek išlieka didelis, o Savivaldybė siekia, kad nė vienas kraštas nebūtų pamirštas.
Kalbėdamas apie planus seniūnijoje A. Vaicekauskas pastebėjo, jog, sutvarkius Užuguosčio bažnyčią, planuojama tvarkyti ir Stakliškių Švč. Trejybės bažnyčią, tačiau bažnyčia yra paveldo objektas, todėl pirmiausia teks atlikti tyrinėjimo darbus, kurie kainuos apie 90 000 Eur. Už dėmesį religinei bendruomenei Savivaldybės vadovams padėkojo Užuguosčio ir Stakliškių parapijų klebonas Laurynas Visockas.
Pasiklausyti seniūnės ataskaitos, pabendrauti su savivaldos atstovais atvyko nemažai gyventojų, todėl, naudodamasis proga, meras skatino juos pasiryžti renovuoti daugiabučius namus, taip pat pristatė būsto pritaikymo asmenims su negalia programą bei galimybę daugiabučiuose gyvenantiems asmenims gauti kompensaciją nuotekų valymo įrenginiams.
Susitikimo su gyventojais metu Savivaldybės vadovas taip pat pasidalijo žinia, jog planuojama parduoti Užuguosčio mokyklos pastatą, tikimasi, jog tas patalpas galėtų įveiklinti verslas.
Savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė informavo gyventojus, jog nuo šiol gyventojų patogumui yra suskaitmenintos Stakliškių seniūnijos kapinės, taip pat pasidalijo žinia, jog Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras priėmė naują mokestį už konteinerių pakeitimą iš didesnio į mažesnį arba atvirkščiai.
Patys gyventojai daug klausimų savivaldos atstovams neturėjo, tik pusiau juokais, pusiau rimtai pajuokavo, kad seniūnijos pastatą reikia renovuoti iš esmės, o ne tik stogą pakeisti, šiek tiek užsiminė, jog jų netenkina atliekų tvarkymo kainos pastoviosios ir kintamosios dalies proporcijos. Meras pripažįsta, jog Stakliškių seniūnijos pastatas yra kone prasčiausios būklės iš visų seniūnijų, tačiau jo remontas reikalauja didelių investicijų, todėl darbai bus atliekami etapais ir pradedami nuo stogo. Jis taip pat paaiškino gyventojams, kas sudaro atliekų tvarkymo pastoviosios dalies kainą – šiuo metu seniūnijoje vyksta stambiagabaričių atliekų aikštelės įrengimo darbai, mero teigimu, ši ir kita infrastruktūra įrengiama ir išlaikoma taip pat iš surinktų mokesčių.
Rimantė Jančauskaitė