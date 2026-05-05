Prienų „Žiburio“ ir University Prep mokinių debatai

Balandžio 14-ąją Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko debatai „Benduomenės iniciatyvos turi didesnę įtaką tvarumui nei pavienių žmonių pastangos“ („Community initiatives have a greater impact on sustainability than individual efforts“). Juose dalyvavo gimnazistai ir tarptautinės kultūrinės mainų programos „Kultūrinės kompetencijos ir ambasadoriaus lyderystė“ svečiai iš University Prep mokyklos (JAV).
Projekto iniciatorė gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė. Propozicijos komandą, kuriai pasiruošti padėjo anglų kalbos mokytoja Jurgita Barkauskienė, sudarė Simonas Kovalenia (II a kl.), Aurėja Juškaitė (II b kl.) bei University Prep mokyklos mokinys Gregor Schuchart. Opozicijai atstovavo Ugnius Andriuškevičius (IV a kl.), Vilius Andriuškevičius (II d kl.) bei Katie Knobbs iš tos pačios mokyklos, komandą parengė anglų kalbos mokytoja, debatų klubo vadovė Vilija Gustaitytė. Debatus taip pat padėjo organizuoti pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė.
Bendruomeninės iniciatyvos, anot propozicijos, turi didesnį poveikį tvarumui, nes leidžia veikti didesniu mastu ir koordinuotai. Simonas argumentavo, jog bendra veikla leidžia pasiekti platesnių rezultatų nei atskirų asmenų veiksmai. Ugnius tam prieštaravo teigdamas, kad bendruomenės esmę sudaro individualių žmonių veiksmai, o asmeniniais sprendimais galima padaryti didelį teigiamą poveikį aplinkai. Antrasis argumentas – efektyvesnis išteklių panaudojimas. Aurėja paaiškino, kad bendruomenės gali dalintis priemonėmis, žiniomis ir patirtimi, todėl sprendimai tampa efektyvesni ir tvaresni. Vilius, atstovaudamas opozicijai, akcentavo individualių veiksmų greitį ir lankstumą, nurodydamas, kad vienas asmuo kartais gali greičiau priimti sprendimus ir veikti nei didelė grupė, privalanti tartis. Svečiai Gregor ir Katie apibendrino savo komandų pozicijas, išskirdami savosios komandos pranašumus.
Debatus vertino mokytojai Mawee Ravela ir Matthew Palubinskas iš University Prep (JAV) mokyklos pagal moksleivių argumentų aiškumą, logiką ir gebėjimą atsakyti į oponentų komandos pateiktus klausimus. Komisijos sprendimu nedidele taškų persvara laimėjo opozicijos komanda.
Debatai tapo puikia proga mokiniams pritaikyti anglų kalbos žinias ir tobulinti kritinį mąstymą, viešojo kalbėjimo įgūdžius bei gebėjimą argumentuotai ginti savo nuomonę. Renginys taip pat sustiprino Lietuvos ir JAV jaunimo bendradarbiavimą, skatino kultūrinį dialogą ir parodė, kad tvarumo tema yra aktuali visiems. „Žiburio“ gimnazijoje vykę debatai dar kartą pademonstravo: jaunimas gali būti aktyvus, kūrybingas ir pasirengęs ieškoti ateities iššūkių sprendimų.
Vilija Gustaitytė, anglų kalbos mokytoja
Jurgita Barkauskienė, anglų kalbos mokytoja
