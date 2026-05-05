Lenkijos turizmo rūmų atstovų vizitas kurorte

Balandžio 16–17 dienomis, Birštono turizmo informacijos centro kvietimu, Lenkijos turizmo rūmų (PIT) atstovų delegacija su vizitu lankėsi Birštono kurorte.
Lenkija – viena svarbiausių Lietuvos sveikatinimo turizmo rinkų, kurioje turistų srautai nuosekliai auga (bendrai Lietuvos kurortuose ir kurortinėse teritorijose 2025 m., lyginant su 2024 m., augimas – daugiau nei 54 proc.).
Balandžio 16 dieną Lenkijos turizmo rūmų delegacijos nariai susipažino su Birštono kurorto turizmo ištekliais, sveikatinimo ir aktyvaus laisvalaikio paslaugomis. Jie dalyvavo infoture po Birštoną su elektromobiliu, sužinojo apie unikalią kurorte taikomą Kneipo filosofiją, lankėsi Kneipo sode, apžiūrėjo aukščiausią Lietuvoje Birštono apžvalgos bokštą, išbandė sveikatinimo, medicininio turizmo paslaugas. Svečiai susipažino ir su aktyvaus laisvalaikio pramogomis – leidosi nuo kalno rogutėmis.
„Lenkija – viena iš prioritetinių Birštono turizmo informacijos centro turizmo rinkų. Labai džiaugiamės, kad Lenkijos turizmo rūmų atstovai lankosi būtent Birštono kurorte. Svečiams pristatėme Birštono kurorto turizmo išteklius, sveikatinimo, medicinos turizmo paslaugas, aktyvaus laisvalaikio ir poilsio galimybes. Su svečiais iš Lenkijos aptarėme bendradarbiavimo galimybes, sutarėme, kad kartu sieksime, jog vis daugiau turistų iš Lenkijos rinktųsi Lietuvą ir Birštono kurortą – kaip kryptį sveikatinimui, poilsiui, atostogoms. Labai laukiame turistų iš Lenkijos atvykstant į Birštoną – mūsų komanda bei Birštono turizmo, sveikatinimo sektorių atstovai pasiruošę svetingai ir profesionaliai priimti kurorto svečius,“ – teigė Birštono turizmo informacijos centro direktorė Rūta Kapačinskaitė.
Balandžio 17 dieną Lenkijos turizmo rūmų atstovai susitiko su Birštono savivaldybės administracijos direktore Jovita Tirviene, kuri pristatė Birštono kurorto infrastruktūrą, šiuo metu įgyvendinamus projektus, sveikatinimo, medicininio turizmo galimybes. Taip pat delegacija susipažino su Birštono gastronominiu turizmu. Birštono turizmo informacijos centro vadovės lydima delegacija dalyvavo B2B formato susitikimuose su Birštono sveikatinimo, turizmo sektoriaus atstovais. „Birštonas – netikėtai nepaprastas miestas, kur nereikia žadintuvo, tai vieta, kur gamta pažadina“, – įspūdžiais dalinosi Lenkijos turizmo rūmų atstovai po apsilankymo Birštono kurorte. Tikimasi bendradarbiauti su Lenkijos turizmo rūmų atstovais skatinant turistų iš Lenkijos pritraukimą į Birštoną, laukiama vis daugiau turistų atvykstant į Birštono kurortą sveikatintis, išbandyti medicininio turizmo, SPA paslaugas, aktyviai ilsėtis, pramogauti ir darbostogauti.
Birštono TIC informacija
