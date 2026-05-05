„Jausmų kalva“ laukia…

– Anksčiau aš visada prisistatydavau, kad esu Ramunė iš Birštono, dabar sakau – Ramunė iš Balio, – sveikindamasi su Kaune, „Elegant Home“ salone susirinkusiais svečiais kalbėjo Birštone ir Prienuose verslą vystanti Ramunė Šyvokienė.
Ir čia pat paaiškino, kad kai pirmą kartą apsilankė Balio saloje, ten liko jos širdis ir begalinis noras grįžti ten vėl ir vėl. Balis, pasak Ramunės, tai vieta, kurios neįmanoma pamiršti. Taip gimė ir projekto NALA HILLS idėja, į kurio pristatymą ir buvo susirinkę keliautojai, marketingo specialistai, investuotojai, projekto įgyvendinimo komandos nariai. Jaukiam salone galėjai justi ir trupinėlį Balio dvasios – garsų, spalvų, kvapų.
Bet svarbiausia visus, žinoma, domino NALA HILLS projekto koncepcija. Jos esmė – investicinių vilų kolekcijos vieta – šventoji Pietų Balio žemė, garantuojanti tylų poilsį svečiams ir patikimą grąžą investuotojams.
Kaip pasakojo projektą pristačiusi Ramunė, marketingo specialistas Andrius ir architektas Mantas, NALA HILLS vilų kompleksas – tai žalia ir rami oazė, kur siela kvėpuoja, o kūnas randa poilsį. Toliau nuo minios šurmulio, bet patogiai pasiekiama iš visų svarbių objektų, Komplekso teritoriją supa vešli augmenija, apsaugota ribotos plėtros zonomis.
Pasak projekto sumanytojos, kiekvienoje šalyje galioja savi įstatymai, tad jai teko ne vieną kartą skristi į salą, kol surado žemės sklypą ilgalaikei nuomai. Bet paskutinės paieškų kelionės metu jų su architektu Mantu rastas sklypas atpirko visas pastangas. Mat, pradėjus kasimo darbus, sklype buvo rastas vėžlio figūros akmuo. O hindu kosmologijoje dieviška Bedawang Nala vėžlė globoja vandenį ir žemę. Todėl vietos gyventojai tą vietą, kur randamas vėžlio akmuo, laiko ypatinga. Jie prašė ir vilų sklype palikti priėjimą prie akmens, kad galėtų pasimelsti, paprašyti pagalbos.
Taigi vieta ypatinga ir savo erdve, ir istorija, tad ir viso komplekso architektūra išskirtinė. Pagrindinis jos principas, Manto Bertanskio teigimu, atskleisti aplinką ir jos istoriją, o ne užgožti. Žinoma, nepamirštant komforto ir patogumo. NALA HILLS – tai privati prabanga, slėnio ir vandenyno vaizdai, tropiniai baseinai ir terasos. Projektas formuojamas sekant natūralaus šlaito reljefą, augmenijos ir oro srautus. Vilos išdėstytos siekiant erdvės, horizonte matomo vandenyno ir privatumo pojūčio komplekso svečiams.
Kompleksą sudaro apartamentai, premium, sublokuotos ir vandenyno vilos, su įrengta registratūra, kavine, jogos zona.
Kalbėdami apie unikalią investavimo galimybę projekto vystytojų komandos nariai minėjo, kad Balyje prabangaus ir privataus būsto pasiūla nespėja tenkinti paklausos, ypač turizmo ir mažo tankumo teritorijoje. Tad, jų manymu, NALA HILLS gali būti viena paskutinių galimybių įsigyti izoliuotą nuo triukšmo nekilnojamą turtą apsaugotoje ir neperkrautoje gyventojais zonoje, kurio patrauklumas tik didės.
Be projekto vystytojų, Balyje patirtais įspūdžiais pasidalino ir jame jau spėję pabūti vakaro svečiai. Vakaro metu taip pat mezgėsi pokalbiai apie kelionių patirtis, investicijų galimybes ir visai konkrečius klausimus.
O ir išsiskirstė svečiai taip pat išsinešdami savo susikomponuotą žiedlapių kompoziciją su pasirinkto kvapo smilkalu ir organizatorių kvietimu būtinai aplankyti „Jausmų kalvą“ (NALA HILLS).
Ramutė Šimukauskaitė
Zinos Lankevičienės nuotraukos