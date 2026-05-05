2027 metais Naujoji Ūta švęs 200 metų jubiliejų! Kviečiame prisidėti prie pasiruošimo

Laukia išskirtiniai ir įdomūs metai, todėl jau dabar pradedame juos planuoti. Balandžio 20 d. Naujosios Ūtos seniūnas Algis Aliukevičius pakvietė Prienų kultūros centro, Prienų krašto muziejaus, Prienų savivaldybės atstovus, Naujosios Ūtos seniūnijos seniūnaičius, bendruomenių pirmininkus, Naujosios Ūtos Šv. Vincento Pauliečio parapijos kleboną aptarti ir pradėti planuoti šio jubiliejaus renginius ir kitas aktualijas. Prie šio jubiliejaus gražiai priglunda Naujosios Ūtos Šv. Vincento parapijos 100 metų bažnyčios kertinio akmens pašventinimo jubiliejus ir dabartinės bažnyčios 35-metis.
Sutarta, kad sukaktis bus ne tik istorinės datos paminėjimas, bet ir galimybė kurti ilgalaikį pokytį – stiprinti gyventojų ryšį su savo vietove, aktualizuoti Naujosios Ūtos istoriją bei formuoti pagrindą ateities iniciatyvoms.
Organizacinės grupės nariai prie pasiruošimo kviečia prisijungti ar bent trumpam sugrįžti buvusius šios vietovės gyventojus, išeivius, mokinius.
Visi kviečiami savo idėjomis, darbais, finansine parama prisidėti prie šių šventinių metų paminėjimo. Planuojama, kad 2027 m. galėtų vykti konferencija, skirta apžvelgti žymių kraštiečių gyvenimus bei pasiekimus, seniūnijos istoriją ir ateities perspektyvas. Naujosios Ūtos vasaros šventėje (birželio mėn.) vyks kraštiečių gaminamų produktų, dirbinių mugė, šventinis koncertas. Bus organizuotas ir tradicinis ,,Vėtrungės“ mėgėjų teatrų festivalis, kuriame tikimės krašto istoriją įprasminti ir teatro pasirodymais.
Jubiliejiniais metais planuojami ir pėsčiųjų ar dviračių žygiai, sujungiantys istorines seniūnijos vietas, įvairios edukacijos, įprasminančios mūsų seniūnijos ištakas, menančias stiklo gamyklą, ekskursijos, parodos. Svarbiausi istorijos momentai ir akimirkos nuguls į nedidelį Naujosios Ūtos istorijai ir dabarčiai skirtą leidinį.
Susitikime išsakytos ir kitos idėjos, kurias bus siekiama įgyvendinti – sukurti šviečiantį Naujosios Ūtos ženklą, kuris galėtų būti pastatytas parke, apšviesti Šv. Vincento Pauliečio bažnyčią, plėsti Naujosios Ūtos parko rekreacinę infrastruktūrą.
Labai tikimės, kad daugelis kraštiečių galės prisidėti prie šių iniciatyvų ir renginių. Ypač norime pakviesti visus peržvelgti savo fotografijų archyvus – galbūt turite nuotraukų, kuriose užfiksuota Naujosios Ūtos seniūnijos raida, švenčių akimirkos, Jūsų artimieji, kurie čia gyveno. Taip pat renkame ir įvairius pasakojimus, nutikimus, kurie vyko Naujosios Ūtos apylinkėse. Jeigu turite tokių istorijų, nuotraukų, kitos medžiagos ar tiesiog norite prisidėti prie jubiliejinių metų renginių ir iniciatyvų organizavimo, susisiekite su Naujosios Ūtos seniūnu Algiu Aliukevičiumi, Naujosios Ūtos laisvalaikio salės atstovais Vilija Zablackiene, Anele Lukjančuk, Tautvydu Venciumi.
Įprasminkime praeitį ir kurkime ateitį – juk 200 metų ne tik istorija, bet ir nauja pradžia.
Organizacinės grupės informacija
