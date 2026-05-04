Sutarė bendradarbiauti

4 gegužės, 2026 Įkėlė: „Gyvenimo“ redakcija

Neseniai įvykusio Prienų ūkininkų sąjungos ataskaitinio rinkiminio susirinkimo metu išrinkta naujoji sąjungos taryba ir jos pirmininkė Asta Gluoksnienė praėjusią savaitę susitiko su rajono savivaldybės vadovais ir administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistais.
Susitikimo metu buvo aptarti ir bendresnio turinio, ir konkretūs klausimai. Tai – dėl ūkininkų sąjungos atstovų įtraukimo į anksčiau veikusios Trišalės tarybos sudėtį, vykdomų melioracijos projektų kontrolės, galimybės ūkininkams dalyvauti prižiūrint kelius ir valant žiemos metu sniegą.
Dauguma ūkininkų ir iki šiol neatsisakydavo seniūnijoms ir į juos besikreipiantiems padėti nuvalyti kelius, bet tai darydavo iš geros valios, be atlygio. Ūkininkų nuomone, tai nėra teisinga, nes konkursą laimėjęs rangovas už tai gauna pinigus. Galimas ir kitas variantas, kad patys rangovai pasikviestų į pagalbą ūkininkus su technika, jeigu nespėja, ir atsiskaitytų už atliktą darbą.
Savivaldybės vadovų nuomone, prieš kelerius metus sudaryta Trišalė taryba, į kurią savo atstovus buvo delegavusi Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Prienų atstovybė, Ūkininkų sąjunga ir Savivaldybė nepasiteisino. Mat, ūkininkų ir verslininkų interesai ne visada sutampa, tad kam tada reikalinga tokia taryba, kuri bus neveiksni?
Juo labiau, kad ūkininkai, deleguodami savo atstovą į Kaimo plėtros programos lėšų skyrimo komisiją, turi galimybes gauti informaciją ir išsakyti savo nuomonę. Ir šio susitikimo metu buvo diskutuota apie ūkininkų bendruomenės pateiktus pasiūlymus dėl Kaimo plėtros rėmimo lėšų. Nagrinėti klausimai susiję su paramos lėšų skyrimo principais, galimybėmis tikslinti kai kurias paramos priemones, plėsti remiamų veiklų sąrašą bei užtikrinti, kad programa labiau atitiktų rajono ūkininkų poreikius.
Taip pat aptarti ir pasiūlymai dėl kai kurių esamų priemonių efektyvumo, naujų kompensavimo galimybių įtraukimo ir lėšų panaudojimo prioritetų. Diskusijos metu išsakyti ūkininkų siūlymai ir pastebėjimai bus įvertinti rengiant galimus sprendimus.
Abi pusės sutarė ir dėl to, kad tokie susitikimai turėtų būti dažnesni, nes tik bendradarbiaujant, diskutuojant ir ieškant bendrų sprendimų galima pasiekti geresnių rezultatų.
„Gyvenimo“ informacija

